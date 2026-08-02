El exjugador del Casademont Zaragoza que regresa a la ACB

Solo estuvo unos meses en Zaragoza y no pudo demostrar toda su calidad porque llegó tras un largo tiempo en el dique seco, pero ahora Tomas Dimsa regresa a la Liga ACB de la mano del recién ascendido Leyma Coruña. El escolta lituano, de 32 años, vivirá así su tercera etapa en la competición nacional.

En las dos anteriores lo hizo de la mano de Porfi Fisac, con quien estuvo en el Gran Canaria y quien lo pidió expresamente como refuerzo en el tramo final de la temporada 2024-25. El lituano, procedente entonces del Zalgiris Kaunas, no había jugado en toda la temporada por una lesión en el hombro y en Zaragoza, como cabía esperar, le costó coger el ritmo. Acabó disputando once encuentros aportando 6,4 puntos, 1,8 rebotes y 2 de valoración en 17 minutos. En Europa solo jugó seis minutos en el partido de ida frente al Cholet, perdiéndose el de vuelta por lesión.

Aunque había firmado hasta eset 2026, en su contrato existía la posibilidad de romperlo antes del 30 de junio de 2025 y el club acabó ejecutando esa opción, por lo que Dimsa salió de Zaragoza para acabar en el PAOK Thessaloniki griego, donde promedió 11,5 puntos, 3,6 rebotes y 2,2 asistencias en Liga regular y 10,5 puntos, 3,3 rebotes y 3 asistencias en Eurocup.

Además, ha jugado en Italia y Alemania además de en su Lituania natal, y ahora afronta su tercera etapa en España. "Tomas es un escolta con mucha calidad que destaca especialmente por su tiro de tres puntos, pero que también cuenta con un gran número de recursos a nivel ofensivo: uno por uno, tiro estático, tiro tras bote, tras bloqueo directo e indirecto y un gran finalizador con capacidad de pase, todo lo que le hace ser una gran amenaza para sus rivales. Se trata de un escolta alto que cuenta con un buen físico y que tiene capacidad para defender oponentes más pequeños", lo ha definido su nuevo equipo en la nota oficial.