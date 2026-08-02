Guillem Vives desvela por qué ha fichado por el Casademont Zaragoza: "Me ha convencido el proyecto deportivo"

Guillem Vives es uno de los siete fichajes de este verano para el Casademont Zaragoza. El veterano base español ha cerrado una etapa en Badalona después de que no se dieran las condiciones para su continuidad y pone rumbo a la capital aragonesa, donde el club zaragozano le ha convencido para firmar dos temporadas a pesar de no disputar competiciones europeas. En una larga entrevista con L'Esportiu, Vives repasa su trayectoria, su salida del Barça en 2017, sus años en la Penya y el futuro que le espera en Zaragoza.

Tras comentar que le hubiera gustado seguir como verdiblanco, el base explica qué le ha convencido para venir a Zaragoza. "El proyecto deportivo. Quiere iniciar una reconstrucción después de un curso complicado. El entrenador y la dirección deportiva me han transmitido confianza. Quieren que aporte experiencia, liderazgo y aquello que he aprendido durante estos años ayudando a construir una cultura del trabajo y un buen ambiente. Estamos haciendo un equipo muy competitivo. Que la gente llene el pabellón y sienta orgullo de sus valores", explica el jugador.

El Casademont Zaragoza no competirá en Europa el próximo curso, algo que será una novedad para Vives. "Sí. Es curioso. El proyecto tiene la ambición de volver pronto. Habrá más tiempo entre partidos y eso también me permitirá dedicar más horas a la familia y a mis hijos", explica.

Vives relata que tuvo varias ofertas, que incluso le sorprendió recibir el interés de tantos equipos, y que por momentos pensó que acabaría en el Lleida, pero finalmente el club catalán eligió a otro jugador. El base ha estado muchas veces en el Príncipe Felipe como rival y tiene una imagen clara de lo que se va a encontrar.

"Es un club con mucha historia y una afición muy exigente. Siempre nos ha costado mucho ganar cuando iba con la Penya. Cuando el pabellón está conectado con el equipo es una pista muy complicada. Queremos transmitir implicación, esfuerzo y compromiso. La gente que me conoce sabe que estas son las cosas que siempre he intentado aportar y espero que eso ayude a reconectar a la afición con el equipo", indica en la entrevista.

El jugador también explica cómo es su forma de jugar: "Soy muy competitivo. Siempre he intentado hacer lo que el equipo necesita: protestar, generar energía, cambiar la dinámica de un partido o contagiar al público. Hago lo que sea para ayudar al grupo. Siempre he priorizado mucho el equipo y en algunos momentos eso hacía que el Guillem quedara más en segundo plano, desaparecía, y eso lo he trabajado. Con el tiempo también he aprendido que, para ayudar al equipo, primer tienes que estar bien tú. Puedes competir al máximo y mantener unos valores. Los más jóvenes también te observan", reflexiona.