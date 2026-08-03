Los abonados del Casademont Zaragoza ya pueden comprar los abonos para la Supercopa

Los abonados del Casademont Zaragoza tienen, desde este lunes, una semana para comprar de forma preferente los abonos para la próxima Supercopa, que se disputará los días 26 y 27 de septiembre en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. El abono incluye los tres partidos del torneo, las dos semifinales y la final. El Casademont Zaragoza se medirá al Valencia Basket, el sábado a las 17.15 horas y el Leganés se enfrentará al Jairis a las 20.00, aunque los horarios están por confirmar.

Los abonados del club aragonés tienen hasta el próximo lunes 10 de agosto a las 14.00 para hacerse con un primer paquete de abonos. En el caso de agotarse, se abrirá un segundo periodo de venta preferente en el que podrás solicitar tu abono rellenando un formulario. La venta al público general se abrirá el lunes 17 de agosto a las 12.00 horas en la página web de la Federación Española de Baloncesto.

Los precios son de 15, 20 y 28 euros en función de la ubicación en el pabellón Jorge Garbajosa y para hacerse con uno solo hay que seguir los siguientes pasos en la web del club:

1. Entra en la tienda oficial del club y accede a tu área de usuario, con tu usuario y clave de abonado.

2. Selecciona la pestaña tienda y clica en Abonos Supercopa.

3. Selecciona el tipo de abono que te interese: Categoría I, Categoría II o Categoría III. La organización no permite elegir localidad, sólo categoría.

4. Paga online y recibe tu confirmación al momento. (Soporte al abonado: info@basketzaragoza.net).

5. El abono será enviado una vez lo proporcione la FEB.