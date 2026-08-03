El baloncesto aragonés se cita con la Selección Española U14: cuatro convocados para Íscar

El baloncesto base aragonés sigue haciendo sus pinitos. La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha hecho pública la lista de citados para la próxima concentración de la Selección Española U14 en Íscar (Valladolid), una cita estival de referencia donde el talento aragonés tendrá un protagonismo destacado tanto en la pista como en los banquillos, con representación de la Fundación Basket Zaragoza y del CN Helios.

Triplete del Casademont Zaragoza en la masculina

La representación aragonesa en la categoría masculina llegará de la mano de la Fundación Basket Zaragoza. El combinado U14 ha convocado a tres de las perlas de la cantera rojilla: Álex Llompart, Daniel Pardos y Fabián Acín. El trío del club zaragozano se sumará a la dinámica de trabajo en tierras vallisoletanas, lo que ratifica el buen momento de salud del que gozan las categorías inferiores masculinas de la entidad.

Clara Cuevas, abanderada de Helios y Aragón en la femenina

Por su parte, en el cuadro femenino, la gran noticia para el baloncesto local la protagoniza Clara Cuevas. La jugadora del CN Helios ha sido citada por el combinado nacional tras firmar una gran progresión en la entidad azul. Su presencia en la lista nacional confirma el excelente trabajo de formación que se realiza en el club heliófilo y le permitirá medirse a las mejores promesas de su generación en todo el país.

Sello aragonés en el cuerpo técnico de la FEB

A la presencia de los cuatro deportistas en la pista se sumará además una destacada representación técnica en el cuerpo nacional. Ana Lahoz asumirá galones al frente del equipo como seleccionadora del vestuario femenino, mientras que Kike Aztarain estará al cargo de la preparación física del combinado español masculino. Esta citación múltiple ratifica el excelente momento que vive la cantera aragonesa y su capacidad para nutrir y liderar las categorías inferiores del baloncesto español.

Caladero de talento nacional

Con estas citaciones para la concentración de Íscar, tanto el CN Helios como la Fundación Basket Zaragoza vuelven a posicionar al baloncesto aragonés en el mapa nacional, demostrando la capacidad de la comunidad para formar y proyectar deportistas y técnicos hacia la élite española.