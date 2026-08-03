El Casademont Zaragoza ficha al pívot congoleño Babel Lipasi

El Casademont Zaragoza continúa configurando su plantilla U22 para la próxima temporada. Este lunes ha anunciado la incorporación del pívot congoleño Babel Lipasi (2,05 m, 2008), procedente del CB Canarias, donde se ha consolidado como una de las grandes referencias de su generación.

"Nacido el 26 de mayo de 2008, Babel Lipasi cuenta con una amplia experiencia en campeonatos nacionales de formación y competiciones internacionales de clubes. Con el conjunto tinerfeño participó en la Youth Basketball Champions League, firmando promedios de 11,4 puntos, 10,2 rebotes y 22,2 de valoración en la edición de 2024.

Durante su etapa de cantera también fue uno de los jugadores más destacados del Campeonato de España Infantil de Clubes de 2022, donde fue elegido MVP del torneo tras liderar al CB Canarias hasta la final gracias a su gran rendimiento durante toda la competición.

Lipasi aportará la capacidad reboteadora, movilidad y versatilidad al juego interior de un equipo que afronta una nueva temporada con la ambición de seguir creciendo tras alcanzar la cuarta posición en la Final a 6 de la Liga U en su primera edición", señala la entidad en su comunicado oficial.

Lipasi llegó a la cantera del La Laguna Tenerife a través de un programa de becas académicas y deportivas y pronto se convirtió en la joya de la corona. Ya destacó en la Minicopa Endesa de 2022, en la que el Canarias avanzó hasta la final y en la que fue derrotado por el Real Madrid a pesar de la descomunal actuación del congoleño de 13 años: 32 puntos, 31 rebotes y 57 de valoración.

En 2023 sufrió una importante lesión pero en 2024 regresó con más fuerza y brilló en la edición juvenil de la Basketball Champions League con el Tenerife, entrando en el mejor quinteto joven del torneo. Lipasi es el segundo fichaje del Casademont U22 anunciado este verano tras el del exterior Lluc Pluvinet, mientras que la entidad ha dado salida a Pedro Campo, que ha fichado por el Zuera de Tercera FEB, Limamou Faye y Sasha Savkov, que se marcha a la NCAA.

Óscar de Paula tomará el relevo en el banquillo de Jorge Serna, ayudante de Gonzalo García de Vitoria en el primer equipo, para la segunda temporada de esta novedosa competición para menores de 22 años. En la primera edición el Casademont Zaragoza logró el cuarto puesto.