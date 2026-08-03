Las internacionales del Casademont Zaragoza empiezan a pensar en el Mundial

Todavía quedan tres semanas para que el Casademont Zaragoza femenino comience la pretemporada, pero algunas de sus jugadoras van a ponerse en marcha antes con la mente en el Mundial que tendrá lugar en septiembre. Es el caso de Mariona Ortiz y Nerea Hermosa, que inician este martes la concentración con la selección española, y el de Veronika Vorackova, que está llamada por la República Checa.

España se reúne este martes en Madrid para comenzar una preparación que estará marcada por la incorporación tardía de las jugadoras que disputan la WNBA y que tendrá una parada en Zaragoza el último fin de semana de agosto con dos amistosos, ante Mali y China, en el Príncipe Felipe.

Miguel Méndez ha llamado a 21 jugadoras entre las que se encuentran la capitana del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz y la pívot Nerea Hermosa. Ortiz se ha convertido ya en una habitual de la selección, disputando los últimos grandes torneos, mientras que la vitoriana tendrá que convencer al seleccionador para ser una de las elegidas.

Este martes el trabajo comenzará con 16 jugadoras, puesto que las otras cinco están en Estados Unidos: María Conde, Raquel Carrera, Alicia Flórez, Megan Gustafson y Awa Fam, quienes se irán incorporando a finales del mes de agosto. Es la primera vez en la historia de la selección que cinco jugadoras españolas están disputando la WNBA.

Pero el Casademont Zaragoza no solo está presente en la selección española. Veronika Vorackova también fue incluida en la lista de 21 jugadoras preseleccionadas por la República Checa para preparar la cita. El país centroeuropeo está encuadrado en el grupo D del torneo junto a Estados Unidos, Italia y China. España jugará en el grupo A junto a Japón, Alemania y Mali. En Japón está convocada la ex del Casademont Stephanie Mawuli y en Mali, Aminata Sangaré.