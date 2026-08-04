Las jugadoras del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz y Nerea Hermosa ya trabajan con la selección

La selección española femenina de baloncesto, con el entrenador Miguel Méndez a la cabeza, inició este martes en Madrid su concentración de cara al Mundial 2026, que se disputa en Berlín (Alemania) del 4 al 13 de septiembre, a falta de la llegada de las cinco jugadoras de la WNBA estadounidense. Entre las 16 jugadoras que se han concentrado en esta primera fase figuran dos del Casademont Zaragoza, la capitana Mariona Ortiz y la pívot Nerea Hermosa.

‘La Familia’ participó en una primera jornada dedicada a sesiones de fotos, compromisos con patrocinadores y reconocimientos médicos, a la espera de iniciar este miércoles sus entrenamientos en las instalaciones del Triángulo de Oro de la capital española. Allí, las jugadoras convocadas prepararán los partidos amistosos de la Gira ‘Volvamos a soñar’, como paso previo a la Copa del Mundo.

El primero de ellos será Alemania, el 15 en Luisburgo (Alemania); después ante Nigeria y Bélgica, el 21 y 23 respectivamente, en Tenerife; y, por último, ante Mali y China, el 29 y 30 en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, donde coincidirán con la selección nacional masculina, con Aday Mara como principal reclamo. Las entradas para esta triple cita en la capital aragonesa ya están a la venta.

Méndez hizo pública su convocatoria a finales de julio, que contará de inicio con 21 jugadoras, de las cuales sólo 12 serán elegidas para el Mundial de Berlín. El seleccionador podrá contar con la mayoría de sus jugadoras, salvo Awa Fam, María Conde, Raquel Carrera, Megan Gustafson y Alicia Flórez, que continuarán con sus respectivos equipos en Estados Unidos y se incorporarán al grupo a finales de agosto.

La actual subcampeona de Europa, que volverá a un Mundial ocho años después de su última participación, debutará en Alemania el próximo 4 de septiembre ante la selección anfitriona en el Grupo A, completado con Japón y Mali. De momento son 21 las jugadoras elegidas pero Miguel Méndez tendrá que hacer descartes cuando llegue la cita.

La Federación Española de Baloncesto hizo también públicos ayer los dorsales que lucirán las jugadoras de la selección. Mariona Ortiz se mantiene fiel al número 4, mientras que Nerea Hermosa lucirá el 23 a la espalda. Además, la exjugadora del Casademont Zaragoza Helena Pueyo jugará con el 9.

Mariona y Nerea no serán las únicas jugadoras del Casademont Zaragoza con su selección. Veronika Vorackova también está en la prelista de 21 jugadoras convocadas por la República Checa. El país centroeuropeo está encuadrado en el grupo D del torneo junto a Estados Unidos, Italia y China. España jugará en el grupo A junto a Japón, Alemania y Mali. En Japón está convocada la ex del Casademont Stephanie Mawuli y en Mali, otra ex, Aminata Sangaré.