Así queda la plantilla del Casademont Zaragoza U22 para la próxima temporada

El Casademont Zaragoza ya tiene definida la plantilla U22 con la que competirá en una nueva edición de esta Liga la próxima temporada. Hasta diez jugadores se mantienen del curso pasado y habrá solo dos caras nuevas, la de los fichajes Lluc Pluvinet y Babel Lipasi, además de la del entrenador Óscar de Paula, que tomará el relevo de Jorge Serna.

Han sido cuatro las salidas que ha sufrido la plantilla, la de Álex Moreno por edad y las de Pedro Campo, Limamou Faye y Sasha Savkov y las doce fichas se completarán con jugadores que ya tuvieron minutos el curso pasado con el equipo U22 y que ahora formarán parte de manera continuada.

Matija Lukic será uno de los líderes de un equipo en el que también continúa Youssouf Traoré o el pívot cubano Anthony Rodríguez además de Juan García, Carlos Alías, Álvaro Cativiela, Rubén Valero y Soumaila Keita y al que se incorporan de manera definitiva Hugo Valle y Jorge Prieto para completar las doce fichas. Esto no será óbice para que De Paula pueda contar con otros jugadores de la cantera que ya están llamando a la puerta.

LA PLANTILLA U22 - 3. Hugo Valle, alero (2008 - 1,92) - 5. Juan García, base (2007 - 1,82) - 8. Lluc Pluvinet, escolta (2007 - 2,00) - 9. Matija Lukic, alero (2009 - 1,99) - 10. Carlos Alias, escolta (2005 - 1,93) - 15. Álvaro Cativiela, base (2008 - 1,92) - 16. Rubén Valero, alero (2006 - 2,01) - 20. Jorge Prieto, alero (2008 - 1,96) - 23. Youssouf Traoré, pívot (2006 - 2,08) - 34. Anthony Rodríguez, pívot (2006 - 2,10) - 35. Babel Lipasi, ala-pívot (2008 - 2,03) - 60. Soumaila Keita, pívot (2010 – 2,12)

El equipo volverá a competir en el grupo A de la Liga U en la segunda temporada de existencia de esta competición para menores de 22 años. El conjunto zaragozano, que logró el cuarto puesto en su estreno, estará de nuevo con los conjuntos más fuertes del torneo, que tiene también fechas para su puesta en marcha. La Liga U empezará el próximo 25 de septiembre.

El conjunto que ahora dirigirá Óscar de Paula, después de que Jorge Serna haya pasado a ser uno de los ayudantes de Gonzalo García de Vitoria, tendrá como rivales al Real Madrid, Barça Atlétic, Fundación CB Canarias, Valencia Basket, San Pablo Burgos y Basquet Girona.

La Primera Fase tendrá 14 jornadas: una Liga a doble vuelta dentro de cada grupo, con un equipo descansando por jornada. Al terminar, el séptimo del grupo A baja a la Segunda Fase del grupo B y el primero del B sube a la del grupo A.

Antes habrá un play-out a partido único: el 5º y el 6º del grupo A se cruzan con el 3º y el 2º del B. Quien gana, juega la Segunda Fase en el grupo A; quien pierde, en el B.

El cierre no cambia: la Final a 6 la disputarán los cuatro primeros de la Segunda Fase del grupo A, más los ganadores de los cruces entre el 1º del B y el 6º del A, y entre el 5º del A y el 2º del B. El pasado curso esta fase final se disputó en Burgos y el Casademont Zaragoza cayó en las semifinales y en el duelo por el tercer puesto, finalizando la competición cuarto.