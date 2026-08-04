Sergi García ya trabaja con el Casademont Zaragoza

Uno de los fichajes de este verano del Casademont Zaragoza ya se encuentra en la capital aragonesa trabajando con el club aragonés aunque todavía quedan casi dos semanas para que el equipo comience su pretemporada. Se trata de Sergi García, el que fuera canterano del club zaragozano, que ha regresado este curso al Príncipe Felipe después de casi una década fuera.

El propio club ha colgado unas imágenes en sus redes sociales en las que puede verse al base mallorquín con un balón en las manos y en el gimnasio de las instalaciones del Príncipe Felipe. García no ha estado solo, puesto que el canterano Jaime Fernández, uno de los pocos que repetirá en la plantilla, también ha estado sudando estos días en el gimnasio.

Sergi García regresa a casa a sus 29 años y tras un verano muy movido en el que ha contraído matrimonio y ha estado de safari como luna de miel. Ahora el balear se encuentra ya en su nueva casa y este mismo miércoles será presentado a los medios de comunicación. Será la primera presentación de las siete que tiene pendientes el club aragonés, tantas como incorporaciones ha llevado a cabo este verano.

El talentoso base llegó a la cantera aragonesa en 2013, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar con el equipo zaragozano en la Liga Endesa, récord que le arrebataría Carlos Alocén en 2016. Desde ese estreno, Sergi acumula más de 240 partidos en la ACB.

En 2017 pagó su cláusula de rescisión para marcharse al Valencia Basket y además, ha jugado también en BAXI Manresa, Rasta Vechta (Alemania), Baskonia, MoraBanc Andorra, Gran Canaria, Río Breogán, Covirán Granada, San Pablo Burgos y Movistar Estudiantes de Primera FEB la pasada temporada.