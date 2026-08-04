La zaragozana Leyre Urdiain vuelve a entrenarse diez meses después de su lesión

Diez meses después de romperse el ligamento cruzado, Leyre Urdiain ha vuelto a una pista de baloncesto. La zaragozana, canterana del Casademont Zaragoza, ha compartido en sus redes sociales unas fotos entrenando en una pista de baloncesto preparando ya la nueva temporada en la Universidad de Georgia Tech con un escueto pero contundente mensaje: "back again", de vuelta.

La zaragozana, que formó parte del Casademont Zaragoza hasta que decidió marcharse a la NCAA el pasado verano, no ha podido debutar todavía en la competición estadounidense, ya que en un entrenamiento antes de comenzar la Liga sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y tuvo que ser operada.

Ahora ha vuelto a entrenarse, con un vendaje en su pierna izquierda, pensando ya en una competición que arrancará en noviembre. La jugadora aragonesa anunció en diciembre de 2024 su intención de continuar su carrera y sus estudios en Estados Unidos y en abril de 2025 confirmó que sería en Georgia Tech.

Allí se ha sumó a otra aragonesa, Ariadna Termis, que afronta ya su cuarto curso en la competición. Es la misma universidad en la que también disputó su periplo estadounidense Nerea Hermosa, ahora jugadora del Casademont Zaragoza.

Urdiain participó con la primera plantilla del Casademont Zaragoza desde la temporada 2022-23, cuando debutó en la Copa de la Reina, aunque su papel siempre fue pequeño debido a su corta edad. La canterana tuvo minutos y se ganó el cariño de la grada del Príncipe Felipe con su desparpajo y su valentía, porque se había convertido en un clásico que, aunque apenas estuviera unos segundos en la pista, lanzara y anotara un triple.

Con el conjunto aragonés llegó a debutar en la Euroliga y es una habitual de las categorías inferiores de la selección española, con las que ha disputado el Europeo sub-16 y el Mundial sub-17. Urdiain fue clave para que España lograra el bronce en esta última cita.