Sergi García, en su regreso a Casademont Zaragoza: "Tengo mucha ilusión por volver a la que fue mi casa prácticamente hace diez años"

El idilio entre Sergi García y Casademont Zaragoza escribe un nuevo capítulo diez años después. El base balear ha sido presentado este miércoles 5 de agosto de forma oficial como nuevo jugador rojillo. De esta manera, inicia en la entidad aragonesa una segunda etapa. “Tengo mucha ilusión por volver a la que fue mi casa prácticamente hace diez años”, ha afirmado. Aunque restan dos semanas para el arranque oficial de la pretemporada con el resto del grupo, el jugador ya ha comenzado a ejercitarse en las instalaciones del Pabellón Príncipe Felipe junto a Jaime Fernández.

El balear ha reconocido que recorrer de nuevo las calles zaragozanas le ha trasladado a sus inicios profesionales: “Estos días he podido ver un poquito de la ciudad y se te remueven los sentimientos y todos esos recuerdos". El base ha resumido su estado anímico en "ilusión, con muchas ganas de empezar, de conocer al equipo, al staff y de ponernos en marcha”.

"Fue la primera opción que tuve en mente y me lo pensé poco"

A pesar de haber despertado el interés de diversos clubs durante la ventana estival de mercado, el base balear tenía muy claro cuál era su prioridad para la próxima temporada. "Al final durante el verano siempre hay equipos interesados, pero es verdad que desde el primer momento cuando me llegó la oferta de Zaragoza fue la primera que tuve en mente y la que más ha prevalecido", ha explicado.

Para el balear, la decisión final estuvo fundamentada en el deseo inequívoco de vestir de nuevo la camiseta del conjunto maño: "Me lo pensé poco. Estuve hablando con mi agente, creíamos que era la mejor opción y además me apetecía volver. Creo que al final tienes que estar en un sitio donde quieras jugar y donde te sientas bien".

Sergi García atiende a los medios de comunicación en su presentación con el Casademont este miércoles 5 de agosto. / Josema Molina / EPA

Un Sergi más "maduro"

Respecto al perfil de jugador que se va a encontrar la Marea Roja en comparación con aquel joven talento que debutó en el Príncipe Felipe, Sergi García ha remarcado el poso acumulado a lo largo de su carrera. "Prácticamente ha pasado casi una carrera deportiva hace diez años, pero te diría que puedo aportar madurez y experiencia", ha afirmado en su regreso a casa. El base se ve capacitado para "dar mucho a este equipo" y ha subrayado su polivalencia: "puedo adaptarme a todas las situaciones que se me puedan pedir".

Un equipo para ir a la "guerra"

Al analizar la confección de la plantilla diseñada para el nuevo curso, el base se ha mostrado plenamente satisfecho con el bloque configurado por la dirección deportiva: "En lo personal, me gusta, creo que es muy completa". Sergi García ha destacado que se trata de un vestuario repleto de "jugadores con experiencia, que han jugado a gran nivel y sobre todo que saben jugar con presión". "Creo que es un equipo para la guerra y que se puede mejorar mucho el papel del año pasado", ha valorado a la hora de definir las aspiraciones del grupo.

Preguntado por la elevada competencia en la dirección de juego y la convivencia sobre el parqué con bases de peso en la competición como Trae Bell-Haynes o Guillem Vives, el balear lo asume como un factor dinamizador. "He estado en muchos equipos y ya te garantizo que cuando en diferentes posiciones hay mucha competitividad siempre ayuda, te hace mejorar en el día a día", ha argumentado. Lejos de mostrar inquietud por la repartición de minutos o los galones iniciales, ha antepuesto el éxito colectivo: "Tenemos tres jugadores de nivel y con experiencia en el puesto, pero no me preocupa. Voy a hacer todo lo que se me pida. Si al equipo le va bien, seguro que a cada uno de nosotros nos irá bien también".

"Hay que hacer que el Príncipe Felipe vuelva a apretar"

Acerca del devenir reciente del club y la agónica permanencia lograda en el tramo final del curso pasado, el balear ha abogado por la prudencia sin renunciar a la ambición histórica de la plaza. "Cuando veo el nombre de Zaragoza, tanto en baloncesto como en fútbol, siempre pienso que tienen que estar en el máximo nivel porque es una ciudad muy importante y tiene un público exigente que ha vivido una historia relevante", ha explicado.

Sergi García con bufanda y balón después de su presentación con el Casademont Zaragoza. / Josema Molina / EPA

No obstante, Sergi García ha advertido sobre el incremento de exigencia en la Liga Endesa: "El año pasado se tuvo un susto grande y gracias a Dios se pudo salvar en el último segundo. Pero cada vez es más complicado, los equipos se refuerzan mucho mejor y hay una segunda división que está apretando mucho". Por ello, para él, de cara al próximo año, "lo más importante es consolidar el proyecto. Eso pasa por trabajar bien el día a día, respetar a todos los rivales desde el primer partido y tener paciencia. Ojalá podamos poner el nombre de Zaragoza lo más alto posible", ha deseado.

Por último, el que fuera el jugador más joven en debutar en la entidad aragonesa ha definido el estilo de juego que debe caracterizar a la escuadra maña para reencontrarse con su afición: "Tenemos que ser un equipo agresivo, que corra y sobre todo con el que la afición se sienta identificada". El balear conoce de primera mano el factor diferencial que supone el pabellón zaragozano cuando se conecta con el equipo: "Estuve aquí hace diez años y sé que el público siempre marca bastante en el Príncipe Felipe cuando jugamos en casa". "Si conseguimos que la gente se sienta identificada desde el primer día, tendremos mucha fuerza para afrontar los partidos", ha concluido.