Así será la pretemporada del Casademont Zaragoza femenino: doble enfrentamiento ante un rival de la Euroliga

El Casademont Zaragoza femenino ha dado a conocer este jueves su hoja de ruta para la pretemporada. El equipo aragonés comenzará a final de agosoto un camino de preparación que desembocará en el inicio de la competición oficial, el último fin de semana de septiembre con la celebración de la Supercopa de España, donde las aragonesas defenderán el título conquistado el pasado año en Huesca.

Antes de medirse ante ningún rival en la cancha, la expedición del conjunto zaragozano realizará el ya tradicional stage en el Hotel SOMMOS de Benasque. Sera una concentración de 4 días, entre el 31 de agosto al 3 de septiembre, en la que el Casademont comenzará su puesta a punto en el entorno privilegiado de los Pirineos.

La primera toma de contacto será el 10 de septiembre (20.00 horas) y será ante un rical de la Liga Femenina Endesa, el Inversus Gernika Bizkaia en un choque que se disputará en la localidad navarra de Olite. Después llegará un curioso doble enfrentamiento ante un rival de la Euroliga, el Athinaikos WBC. El primer choque entre aragonesa y griegas tendrá lugar el 18 de septiembre a las 20.30 horas, en Ejea de los Caballeros.

El camino

Tan dos días después, el Casademont y el Athinaikos repetirán partido, pero esta vez el escenario será ya el Príncipe Felipe en el duelo que supondrá el partido de presentación con la Marea Roja en el Príncipe Felipe. El Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza se celebrará el domingo 20 de septiembre a las 17.30h en "un día de mucho baloncesto ya que se sumará a la presentación del equipo masculino, prevista para la jornada matinal".

La última prueba de la pretemporada antes de la disputa del primer título, la Supercopa en Torrejón de Ardoz, será en la localidad zaragozana de Torres de Berrellén. Tendrá lugar el 23 de septiembre a las 21.00 horas y el rival será el Azul Marino New Travel, un recién ascendido que ha fichado mucho y muy bien y promete dar guerra este curso.