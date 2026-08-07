El exjugador del Casademont Zaragoza de la pasada temporada que está brillando en Puerto Rico

Su paso por Zaragoza, cedido por el Valencia Basket, resultó tan decepcionante que el Casademont acabó rompiendo ese acuerdo y Joel Soriano, una de las grandes apuestas del pasado verano, salió del Príncipe Felipe antes de tiempo. El próximo curso volverá a la Liga Endesa de la mano del Obradoiro, que ha regresado a la ACB como campeón de Primera FEB esta campaña. Pero antes de volver a intentar su valía en la competición nacional, el dominicano está brillando en Puerto Rico.

Joel Soriano ha regresado al Baloncesto Superior Nacional para guiar a Santeros de Aguada hasta la final del campeonato boricua, en la que se medirán a Vaqueros de Bayamón. Soriano ha sido de los mejores jugadores de las series hacia la gran final, promediando 20,6 puntos y 9,7 rebotes en estos encuentros.

El pívot ha logrado esos números con actuaciones sólidas cada partido en los que su 'peor' cifra fueron 14 puntos y 5 rebotes, en duelos diferentes. En la mitad de partidos ha firmado dobles figuras. En el primero anotó 16 puntos y capturó 9 rebotes, en el segundo se fue hasta los 19 puntos y 11 capturas para alcanzar los 32 puntos en el tercer duelo, en el que se quedó en 5 rebotes.

En el cuarto su capacidad anotadora bajó hasta los 14 puntos pero ayudó también con 9 rebotes. En el quinto duelo repitió los 32 puntos y se fue hasta los 16 rebotes para culminar la serie con 23 puntos y 10 rebotes. Los Santeros de Aguada se impusieron por 3-2 en la serie de semifinales a los Leones de Ponce y ahora se medirán en la final a Vaqueros de Bayamón. Las entradas para los dos primeros duelos de la final se agotaron en pocos minutos.

Joel Soriano llegó al Casademont Zaragoza el verano pasado en calidad de cedido por el Valencia Basket, pero nunca terminó de cuajar en el equipo aragonés. El club iba a darle salida pero Bojan Dubljevic se lesionó de nuevo y la rescisión del dominicano tardó más de lo esperado pero llegó a finales de enero. Soriano terminó la temporada en el Ratiopharm Ulm germano.

El pívot participó en 16 partidos de la Liga ACB con el Casademont Zaragoza con un promedio de 7,6 puntos y 3,5 rebotes para 6,8 de valoración en 14 minutos de juego. En la FIBA Europe Cup ha disputado 9 partidos con 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 5,9 créditos de media.