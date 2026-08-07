Fechas y horarios del Casademont Zaragoza en la primera fase de la Euroliga

Aunque faltan más de dos meses para su comienzo, la Euroliga 2026-27 va definiéndose poco a poco. El Casademont Zaragoza ya conocía a casi todos sus rivales, también el calendario y ahora tiene también horarios de juego para cinco de las jornadas que disputará en la primera fase, un primer grupo de cuatro equipos en el que se clasifican tres arrastrando los resultados.

El conjunto de Carlos Cantero debutará en casa el miércoles 14 de octubre frente a un viejo conocido, el Basket Landes francés, a partir de las 20.00 horas. Ese será su horario en el Príncipe Felipe también frente al Athinaikos griego el 25 de noviembre y ante el rival que aún queda por determinar el miércoles 28 de octubre.

Este cuarto componente del grupo A saldrá del grupo de clasificación en el que competirán el Kibirkstis lituano, el Sopron húngaro y el ENEA AZS Politechnika Poznan polaco. Un grupo que se jugará antes de la fase de grupos y se resolverá definitivamente el 30 de septiembre.

Pero el Casademont Zaragoza también sabe qué días y horas jugará fuera de casa. Su primera visita será a Atenas el 21 de octubre y jugará a las 19.30 horas, mismo horario establecido en Mont de Marsan para devolver la visita al Landes el martes 3 de noviembre. Falta por definir un único horario, el del último partido que se disputará en casa del rival que falta por definir el 2 de diciembre.