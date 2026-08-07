Letonia convoca al jugador del Casademont Zaragoza Roberts Blumbergs para jugar contra Ucrania, Croacia e Israel

La Federación Letona de Baloncesto ha dado a conocer este viernes la lista de 16 jugadores que trabajarán en la ventana FIBA de agosto, en la que el país báltico disputará un amistoso y dos partidos de clasificación para el próximo Mundial. Entre los elegidos, Roberts Blumbergs, uno de los fichajes de este verano del Casademont Zaragoza que, por tanto, no podrá completar toda la pretemporada a las órdenes de Gonzalo García de Vitoria.

Letonia, que también confía en el ex del Casademont Richards Lomazs, empezará a trabajar el próximo lunes 10 de agosto con vistas a los duelos de clasificación para el Mundial. Para ello, la selección báltica jugará el 23 de agosto un amistoso frente a Ucrania y, porsteriormente, la segunda ventana de clasificación contra Croacia el día 27 en Zadar y ante Israel el día 30 en el Xiaomi Arena de Riga, la capital letona.

De esta manera, Blumbergs no podrá estar el día 17 de agosto entre los que comiencen la pretemporada con el Casademont Zaragoza, que arrancará entonces su preparación veraniega para empezar la competición oficial el último fin de semana de septiembre.

Blumbergs es una de las siete caras nuevas del Casademont Zaragoza para la próxima temporada y llega del baloncesto turco, donde fue rival del conjunto aragonés defendiendo la camiseta del Petkim Spor. Es un '4' que tiene un perfil que lleva tiempo echando de menos los aragoneses. El de Letonia puede abrir el campo y es una amenaza desde el triple, ya que en su carrera bordea el 40% de acierto en esta disciplina, algo que le ha faltado últimamente al Casademont, especialmente el curso pasado.