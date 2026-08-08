Guillem Vives, nuevo jugador del Casademont Zaragoza: "El objetivo es que la gente se lo pase bien en el Príncipe Felipe y quiera volver a vernos"

Guillem Vives tiene claro cuál va a ser su rol en el nuevo Casademont Zaragoza, qué quiere conseguir y cómo hacerlo. Para el base catalán el buen ambiente en el vestuario es clave para que todo funcione en la pista y asume que ese va a ser su trabajo porque es "algo innato" en él, destaca la calidad de la plantilla que ha formado el club y repasa sus conexiones con Pedro Llompart y Sergi García, con quienes ha compartido pista, y con Rodrigo San Miguel, al que se ha enfrentado en numerosas ocasiones.

En una entrevista difundida por el propio club, Vives señala que ya ha pasado por Zaragoza este verano en un viaje en furgoneta que suele hacer por la familia camino del norte de España. Y se muestra gratamente sorprendido por el recibimiento en la capital aragonesa. "Nos ha sorprendido por cómo es, por la gente, por la amabilidad que nos ha transmitido todo el mundo", lo que le hace tener "muchas ganas de empezar este reto".

Guillem Vives viene de Badalona, otro lugar con una conexión especial con el baloncesto. "Es un reto, la verdad que vengo de un sitio con una tradición de baloncesto muy grande, como es Badalona, y creo que a nivel de historia se asemeja mucho por los años que llevan apostando por el baloncesto, por el palmarés, por todo el recorrido que llevan", relata el base.

El experimentado jugador asegura que le convenció tanto la ambición como la confianza que le transmitieron cuando le llamaron para ficharle. "La verdad que la ambición del club y del entrenador de empezar un proyecto nuevo, la confianza que me transmitieron a nivel de pista y también a nivel de crear un grupo de jugadores con ambición o con experiencia para intentar conseguir sobre todo volver a Europa. Y la ilusión del entrenador con un proyecto nuevo para él en la ACB, con entender mi rol, mi juego y también para ayudarle a hacer un gran año y eso me llamó mucho".

A Vives le explicaron que querían hacer un equipo "muy competitivo" y cree que el tiempo ha dado la razón a sus interlocutores en el club. "Se ha visto que hemos hecho una plantilla con mucha experiencia, con mucho talento y que podemos competir contra todos y sobre todo ese reto de devolver un poco más la ilusión al Felipe, de llenarlo, de que la gente se lo pase bien y quiera repetir", asegura.

Para conseguirlo, el equipo tiene que transmitir unos valores, "mucho esfuerzo, mucha lucha, mucha garra, que es lo que lleva a ser competitivos al final del año" y Guillem Vives ha venido para conseguir eso del grupo. "Sí, la verdad es que Gonzalo me lo pidió desde el minuto uno y yo lo que le respondí es que esto está como un poco innato en mí. Para mí es vital hacer grupo, que haya un día a día muy sano, alegre, que sea competitivo entre nosotros, pero que sea una piña, una familia y en casi todos los proyectos que he estado me he sentido muy fuerte en ayudar a hacer eso y cuando se ha creado un vínculo muy fuerte entre los jugadores, el staff, pues el resultado en la pista se nota muchísimo", indica.

Antes de decidirse por Zaragoza, habló con mucha gente. Y después recibió muchos mensajes que le confirmaron que había acertado con su decisión. Sobre todo hablé mucho con Pedro, que yo jugué con él, con Pedro Llompart, y luego también tuve mucho contacto con Rodrigo San Miguel, que bueno, de muchos años como rivales pues hemos acabado intercambiando mensajes, de enhorabuena, de bienvenida al club y me ayudó también en el tema de la adaptación a una nueva ciudad. Uno de mis mejores amigos es Álex Suárez, que jugó en Zaragoza un año y me habló maravillas de la ciudad, del club, entonces fue todo sumando y bueno, de compañeros tengo a Sergi, que coincidimos en Valencia", relata.

El jugador, uno de los siete fichajes del Casademont Zaragoza este verano, tiene claro que el objetivo final es conseguir victorias, pero hay otros por el camino que llevan a ese y que son tan o más importantes. "Luego lo hablará Gonzalo en el vestuario, pero para mí mi objetivo es que en el Príncipe Felipe la gente se lo pase bien, que vean al Casademont cómo lucha, cómo pelea por cada balón, por ese esfuerzo extra que contagia al público y que quieran repetir el volver a vernos, que se hagan largas las semanas para volver a vernos en casa. Para mí es un objetivo principal y esto pasa por nosotros como jugadores pasárnoslo bien, transmitir esa energía, ese buen juego a la gente y, sobre todo, ser competitivos para conseguir victorias contra todos", apunta.