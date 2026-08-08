El zaragozano Raúl Lobaco refuerza al San Pablo Burgos en la ACB

El Recoletas Salud San Pablo Burgos ha anunciado este sábado la incorporación del escolta zaragozano Raúl Lobaco, que se suma al proyecto burgalés para la temporada 2026-27, en la que el conjunto dirigido por Porfi Fisac competirá en la Liga Endesa y en la BKT EuroCup.

Lobaco, de 25 años y 1,90 metros de altura, llega procedente del Alimerka OCB, donde ha militado durante las tres últimas temporadas y se ha convertido en uno de los jugadores destacados de la categoría, primero en LEB Oro y posteriormente en Primera FEB.

El jugador aragonés se formó en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza y dio el salto al baloncesto sénior en la temporada 2018-19 con el Anagan Olivar, en Liga EBA. Debutó en el primer equipo en la temporada 17-18, con Pep Cargol en el banquillo, al disponer de 19 segundos de juego ante el Fuenlabrada en la jornada 33.

Posteriormente disputó dos campañas en LEB Plata, en las filas del Ilerdauto Nissan Pardinyes Lleida y del Cat&Rest Clínica Ponferrada CDP. En la temporada 2021-22 se incorporó al Oviedo CB, donde compitió durante una campaña antes de regresar a LEB Plata para jugar con el Enerparking Basket Navarra.

Su rendimiento en Pamplona le permitió recuperar protagonismo y regresar posteriormente al Alimerka OCB. En el conjunto asturiano ha disputado más de un centenar de encuentros durante las últimas tres temporadas, consolidándose como uno de los referentes exteriores del equipo.

Durante la pasada campaña, Lobaco promedió 12 puntos, 4,2 rebotes y 1,3 asistencias por encuentro, con un 37,5 % de acierto en lanzamientos de tres puntos, para una media de 11,5 créditos de valoración.