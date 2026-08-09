Aisha Sheppard, nueva jugadora del Casademont Zaragoza: "Tengo muchas ganas de jugar con Mariona"

Aisha Sheppard recarga las pilas en Las Vegas, junto a su familia, tras un verano tranquilo en el que ha estado en Virginia visitando a familiares, en Cancún y en Los Ángeles, donde ha entrenado y jugado algunos partidos. Ha aprovechado para descansar pero sin parar de prepararse con un buen descanso, entrenamientos en la piscina y dobles sesiones diarias de pista de lunes a viernes. Todo pensando en lo que le espera en Zaragoza la próxima temporada.

Sheppard ya no es ninguna novata y sabe lo que necesita su cuerpo. "He añadido más físico a mi juego, estoy intentando tener más contacto, intentando prepararme para lo que me espera al principio. Como deportista profesional intento llevarme al límite, pero también entiendo que me voy haciendo más mayor y tengo que cuidar mi cuerpo, así que estoy en contacto permanente con mis entrenadores para asegurarme de que, cuando llegue a España, mi cuerpo se sienta realmente bien", explica en una entrevista publicada por el club.

En cuanto a sus objetivos, lo tiene claro. "Ya sé un poco qué esperar de la Liga española porque jugué allí mi temporada de rookie, pero de cara a la Euroliga solo espero ser la mejor compañera de equipo posible, hacer tiros abiertos, hacer la lectura correcta para que podamos ganar partidos y continuar con la cultura ganadora de Zaragoza. Solo quiero ser una pieza importante del puzzle y hacer lo que esperan que haga, que es ser una gran compañera de equipo", asegura.

Sheppard se muestra emocionada por lo que le espera. "Creo que será un buen reto para mí y estoy preparada para ello. Es una oportunidad increíble. Estoy agradecida a Dios, a mis agentes, a mi familia por su apoyo. Es una oportunidad que he estado esperando durante mucho tiempo, así que tengo muchas ganas de empezar".

También tiene claro a qué equipo llega y asegura que eso no es "presión", sino simplemente unas "expectativas" que intentará cumplir. Porque Sheppard destaca que el Casademont Zaragoza "tiene una cultura ganadora" de la que ahora quiere formar parte. "Los aficionados y los entrenadores tienen unas expectativas de jugar duro, de forma inteligente, y de unirse y creo que esa es una cultura estupenda. No creo que sea presión, pienso que son expectativas y que puedes ganar cuando tienes a esa gente alrededor", asegura.

Alrededor tendrá a miles de aficionados y, al lado, a una compañera de la que solo habla maravillas antes de conocerla. "Tengo ganas de jugar con Mariona. He oído muchas cosas buenas sobre ella y estoy súper emocionada de jugar con una base tan equilibrada, es súper talentosa y su currículum es increíble", asegura. Además ya conoce a otra compañera, a Yarden Garzon, con la que coincidió la temporada pasada en Phoenix.

También habla maravillas de la afición. "Tienen una gran energía, agotan todas las entradas en todos los partidos y son muy solidarios pase lo que pase. Me encantan los fans, lo activos que son. Cuando se anunció mi fichaje recibí muchos mensajes en Instagram de gente que estaba emocionada por tenerme en el equipo. Es una cultura increíble", asegura.