Mariona Ortiz, jugadora internacional del Casademont Zaragoza: "Me quedé fastidiada porque teníamos unas posibilidades muy elevadas de ganar la Liga y se nos escapó"

Final del Eurobasket femenino, 29 de junio de 2025. España, con 12 puntos arriba sobre Bélgica y a menos de tres minutos, sufre un colapso ofensivo que lleva el partido a un todavía favorable 65-64. A falta de 17 segundos, el balón llega a cancha belga. Un mal 'timing' en un pase provoca una pérdida y una canasta rival definitiva para decantar el choque.

La derrota es aún más dura por la forma, pero deja devastada a Mariona Ortiz (Calella, Barcelona, 1992), una de las jerarcas sobre el parqué y base de confianza del seleccionador, Miguel Méndez. Su imagen abrazada y llorando desconsolada con el técnico, estremeció a todo el país.

Como reconoce en una entrevista con EFE en Madrid, durante la preparación de 'La Familia' al Mundial de Berlín, fue, sin duda, uno de los "peores momentos" de su carrera. Tras pasar el duelo, afirma que el 'click' mental llega cuando le das el "espacio necesario" a cada sentimiento. El baloncesto, como la vida, va de "caer y levantarse".

Pregunta (P): Otro verano más con la selección. Es usted una de las veteranas del grupo. ¿Cómo es su papel dentro de este vestuario?

Respuesta (R): "Soy veterana, seguro (risas). Intentamos ayudar en todo lo que podemos. Esto es un equipo con todas las letras. Que sepan que todas pueden contar con cualquiera para lo que sea, con las veteranas aún más. Y, bueno, dar un toque de tranquilidad e intentar asumir más la presión y dejar a las pequeñas con más libertad".

P: Acabó la temporada como campeona de Supercopa y con el bronce en la Final a Seis de Zaragoza. ¿Cuál es su valoración?

R: "Muy positiva. Personalmente, me quedé un poco fastidiada porque creo que teníamos unas posibilidades muy elevadas de ganar el título de Liga F y se nos escapó, pero creo que un año más hemos hecho historia y hemos demostrado que el baloncesto femenino vende".

P: Hay deportistas que dejan un gran calado en la ciudad en la que juegan. En su caso, capitana del Casademont Zaragoza y uno de sus grandes pilares. ¿Por qué ha sido tan importante en su carrera?

R: "Bueno, yo desde el momento en que firmé allí solo quería que el club creciera y llegara lo más alto posible. Se encontraron muchos factores que hicieron una simbiosis muy bonita. Yo crecí como jugadora y como persona y ellos crecieron como club. Siempre diré que es mi hogar. Me planteo incluso vivir allí después. Hemos conseguido que muchas niños y niñas nos sigan y tengan referentes como Laia Flores, que es todo 'rasmia'. Eso es lo más bonito".

P: Volviendo a la selección. Acuden al Mundial como subcampeonas de Europa y con cinco jugadoras en la WNBA. ¿En qué momento está el baloncesto español en la actualidad?

R: "El baloncesto español está demostrando que tenemos mucho que decir. Son cinco jugadoras pero podrían haber sido más, que eso es lo bonito. Estamos demostrando que somos una potencia mundial y ojalá se vea y se palpe en este próximo Mundial".

P: El pasado verano se hablaba de transición. Sin embargo, después de la plata europea y rozar el campeonato, vuelven a aparecer junto a las favoritas. ¿Es una presión añadida?

R: "Tenemos muy claro que podemos perder contra cualquiera, pero también podemos ganar a cualquiera. Eso Miguel nos lo ha transmitido desde el primer día y para mí es muy importante, porque te da la ambición y la presión de saber que puedes estar ahí, pero también de mantener la humildad en el trabajo diario. No creo que haya una presión añadida más allá de la bendita responsabilidad de vestir esta camiseta".

P: Permítame que le recuerde la última jugada del pasado Eurobasket. Con todo lo que ocurrió, ¿cómo pondera ese momento? ¿Fue de los más duros de su carrera?

R. "Una es consciente de que cuando juega al baloncesto también se equivoca. Lo complicado y lo jodido es en qué momento lo haces. He tenido momentos donde he estado en esas situaciones y he sido capaz de actuar y, sin embargo, otros, como en ese caso, me equivoqué. Claro que es uno de los peores momentos de mi carrera. Igual que en la misma situación, me ha salido bien y ha sido uno de los mejores. El peaje a pagar de estar ahí. Jodida, sí; lo tomo como un aprendizaje, también".

P: Recuerdo esa imagen suya abrazando al seleccionador y rota en lágrimas. ¿Cómo fue la respuesta del vestuario tras la final?

R: "Somos una familia. Todos eran conscientes de lo mal que estaba en ese momento. Pero no era por mí. Me supo tremendamente mal que no conseguiremos una medalla de oro porque este grupo humano lo merecía. Miguel, incluso pasados unos días, me volvió a escribir. Yo le tengo un cariño especial porque me parece muy buena persona, y eso lo valoro muchísimo. Y el equipo igual o más. Tengo unas compañeras de diez que siempre han estado ahí, incluso cuando no hemos estado juntas".

P: Hubo mucha presión sobre usted. ¿Cómo consiguió hacer 'click' y regresar a la pista?

R: "Soy muy partidaria que todo se tiene que sentir, tanto lo bueno y como lo malo. Todo tiene que tener un tiempo de proceso, sea bueno o malo. Tienes que entender que hay tiempo para todo. El mal momento yo lo sufrí y lo encaré porque sabía que tenía que pasarlo. A partir de ahí, cuando creí que ya era suficiente, cuando ya lo había masticado y digerido y analizado de una manera que me hiciese crecer, dije: 'hasta aquí'. El 'click' llega solo cuando tú le das el espacio necesario a cada sentimiento".

P: Escribió una preciosa carta a su 'yo' de 13 años durante la Copa de la Reina. En ella hablaba de resiliencia, de caer y levantarse...¿Fue una especie de catarsis? ¿Qué intentaba transmitir?

R: "Bueno, sobre todo entender que no todo es perfecto y que eso es lo que hace bonito el camino. Ojalá pudiéramos evitar equivocarnos o caernos, pero no sería real. La realidad es que durante la vida te pasan mil cosas, unas buenas y otras malas. Y ambas tienen que existir, porque, si no, no sería vida, sería algo súper utópico. Yo lo que quería transmitir es que no pasa nada. Si te caes, pues te quitas el polvo, te levantas y sigues".

P: Pasado este tema. Tienen por delante cinco amistosos en esta gira de preparación. ¿En qué aspectos quiere brillar el equipo?

R. "Bueno, sobre todo ser una España muy divertida, muy agresiva hacia el aro y defensivamente, capaz de correr. Lo que más me gusta es que Miguel nos ha transmitido que todas somos importantes y que todas podemos aportar. Yo creo que eso es lo que nos hará diferenciales".

P: En caso de ser convocada para el Mundial, sería el primero con la selección absoluta. ¿Qué sentimientos le produce?

R: "Para mí todo es la primera vez. Me pasó en los Juegos Olímpicos, en el Eurobasket...La selección me está dando la oportunidad de volver a vivir primeras veces. Una no se lo esperaba con 34 años. Llego con la misma ilusión del primer día. Me ha costado tanto que sé que no lo puedo dar por sentado. Cualquier cosa la vivo como una niña pequeña y trato de disfrutarlo al máximo porque no sé cuánto va a durar".

P: Alemania, Mali y Japón en la primera fase del Mundial. ¿Cómo ve a los rivales del Grupo A?

R: "Es un grupo 'trampilla'. Los tres son rivales complicados, si no tienes el día, cualquiera te puede ganar. Tenemos que ir día a día, centrarnos en el primero y a partir de ahí ir creciendo".

P: Recientemente hemos conocido la lista de Estados Unidos y van con todo. Podríamos cruzarnos con ellas antes de la final. ¿Ve al equipo preparado para competir de tú a tú?

R: "España puede competir con cualquiera. Si no lo pensara así tendría un problema. No merecería estar aquí. Ves los nombres y te das cuenta de que es una selección de mucho nivel, pero a un partido somos muy conscientes de que todo puede pasar. Es lo bueno y lo bonito de jugar a un partido, que todo es posible".