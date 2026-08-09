Reencuentro con sello Casademont Zaragoza femenino en Estados Unidos: "Vean a quién me volví a encontrar"

Cada vez falta menos para que comience la pretemporada del Casademont Zaragoza femenino. Mientras algunas jugadoras del equipo aragonés como Mariona Ortiz y Nerea Hermosa están concentradas con la selección española preparando el próximo Mundial, otras, como Nadia Fingall y Ornella Bankolé, están viviendo el sueño su particular sueño americano jugando la WNBA.

Bankolé sigue en busca de oportunidad tras firmar y extender un contrato de formación con Toronto Tempo. En el último partido de su franquicia, aunque la francesa no jugó, se vio las caras con una vieja conocida del Casademont Zaragoza, Carla Leite. El equipo de la base no tuvo problemas para imponerse a Toronto en una nueva exhibición de Leite, que acabó el partido con 27 puntos, 11 asistencias y 4 rebotes.

Tras finalizar el encuentro, las dos jugadoras francesas, que compartieron vestuario la pasada campaña hasta que Carla Leite decidió abadonar el equipo, compartieron un rato juntas y subieron un vídeo a las redes sociales en el que se las veía a ambas bailando. "Vean a quién me volví a encontrar", escribió Ornella Bankolé en su cuenta personal de TikTok.