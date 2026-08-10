Arnau Ferreres ya tiene nuevo equipo tras su salida del Casademont Zaragoza

Arnau Ferreres salió del Casademont Zaragoza porque quería ser primer entrenador y el técnico ya lo ha encontrado. El catalán, tras su paso por la capital aragonesa, dirigirá el proyecto del CB Almería masculino en Tercera FEB. Así lo ha anunciado el club andaluz este lunes. "A pesar de su juventud, Arnau cuenta con una sólida trayectoria en el baloncesto nacional e internacional. Su experiencia, capacidad de trabajo y conocimiento del juego serán un gran impulso para afrontar con ilusión el reto de nuestro equipo", explica la entidad almeriense.

Ferreres firmó el pasado verano con el Casademont Zaragoza como segundo técnico tras la salida de Jotacé Marcos y fue integrante del staff y mano derecha de Carlos Cantero junto a Marie Pierre Uriarte hasta que el preparador madrileño fue padre y comenzó su baja de paternidad. Hasta el final de temporada, incluidos todos los playoff por el título, fue el primer técnico y solo el Valencia Basket le impidió alzar el título de Liga.

En una entrevista a este diario al finalizar el curso, Arnau Ferreres reconocía que "estar con Carlos Cantero había sido una masterclass, pero ahora quiero empezar mi carrera como head coach" y por eso decidió abandonar el club aragonés. "Qué locura y qué orgullo haber formado parte de este equipo. Gracias Marea Roja por cada momento que nos habéis regalado durante la temporada, ¡sin vosotros esto no habría sido posible! Muchas gracias por todo lo vivido este año, os deseo lo mejor", se despedía el técnico.