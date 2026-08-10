Tres aseguradas, una incógnita y la paradoja del Casademont Zaragoza: Aragón en la Liga Femenina Endesa

El baloncesto femenino aragonés estará un año más representado la próxima temporada en la Liga Femenina Endesa. Aunque el mastodonte en el que se ha convertido el Casademont Zaragoza lo eclipsa casi todo, Irene Lahuerta seguirá dirigiendo al Innova-TSN Leganés, Zoe Hernández continuará en el Durán Maquinaria Ensino de Lugo y Marina Mata afrontará un nuevo curso en Cadí La Seu. Tres generaciones y tres recorridos diferentes pero nos recuerdan el talento que siempre ha habido en la cantera de la comunidad.

Hay una cuarta pieza en esta historia que, sin embargo, es una completa incógnita. Cristina Ouviña, la jugadora más importante del baloncesto aragonés en este siglo, todavía no ha anunciado qué hará después de abandonar Valencia Basket. Aunque todo apunta a la retirada, la zaragozana ha dejado así una puerta abierta a su continuidad después de su regreso a las pistas tras su maternidad.

La historia de Irene Lahuerta, como no podía ser de otra manera, empezó en casa. Nacida en 1996, comenzó a jugar con seis años en Jesuitas y a los diez se incorporó a Stadium Casablanca. Pasó también por Basket Zaragoza-Mann Filter en edad cadete, vivió una primera experiencia lejos de casa en el Barça CBS y regresó posteriormente a Stadium para iniciar allí su etapa profesional. Después pasó por Al-Qázeres y Campus Promete y más tarde bajó un escalón para asumir protagonismo en Liga Challenge con Zamarat. Desde allí llegó al Leganés, donde su carrera ha explotado, siendo Lahuerta una de las culpables del ascenso de las madrileñas a la Liga Femenina Endesa y la temporada pasada dio un salto que le llevó a convertirse en una de las revelaciones de la competición.

Cruzar el charco

Marina Mata representa una vía diferente a la habitual. Nacida en Barbastro, allí se desarrolló hasta los 14 años, edad a la que fue seleccionada para incorporarse al Programa Siglo XXI de la FEB. Después llegó una experiencia cada vez más habitual entre los jóvenes talentos, pero no tanto cuando ella cruzó el charco para jugar en la NCAA americana. En 2024 decidió regresar a España y Cadí La Seu le abrió las puertas de la Liga Femenina Endesa. Desde entonces su progresión ha sido constante y el club catalán ha decidido mantenerla para la temporada 26-27.

Zoe Hernández, por su parte, comenzó a jugar en Teresianas del Pilar y llegó a Stadium Casablanca con once años. Su precocidad fue extraordinaria. En octubre de 2015 debutó en Liga Femenina con apenas 14 años, convirtiéndose entonces en la segunda jugadora más joven en estrenarse en la competición. Cuando el Casademont Zaragoza creó su sección femenina, se incorporó al equipo. Aunque su falta de minutos la llevó a tener que seguir con su carrera fuera de su hogar. Pasó por Ardoi y regresó a la máxima categoría de la mano de Cadí La Seu y ha seguido acumulando experiencia hasta asentarse en Ensino y el club lucense ha apostado por su continuidad.

Precisamente fue Zoe Hernández la última aragonesa que ha tenido en plantilla el Casademont Zaragoza. Aunque es una pena, la explicación es lógica. El Casademont actual tiene poco que ver con el equipo que comenzó su aventura femenina en 2020. El salto competitivo ha sido enorme hasta convertirse en una referencia en España y uno de los mejores equipos, actualmente el tercero, de Europa. Ese contexto ayuda a entender por qué el Casademont acude a un mercado internacional mucho más amplio y por qué jugadoras como Lahuerta, Hernández o Mata no tienen sitio en la plantilla del equipo aragonés o prefieren tener un papel más protagonista en equipos más modestos.