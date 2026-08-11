Nico Brussino tampoco arrancará la pretemporada con el Casademont Zaragoza
El alero argentino, al igual que el ala-pívot letón Robert Blumbergs, acudirá con su selección, mientras el club permanece a la espera de Canadá (Bell-Haynes)
El inicio del trabajo de pretemporada del Casademont Zaragoza no podrá contar con todos sus efectivos. La citación internacional de Nicolás Brussino por parte de la selección de Argentina y la convocatoria de Roberts Blumbergs con Letonia para la cuarta ventana FIBA de clasificación hacia la Copa del Mundo de Qatar 2027 confirman las dos primeras ausencias obligadas para los primeros días de entrenamiento sobre la pista del Príncipe Felipe, que comenzarán el 17 de agosto.
A la espera de Bell-Haynes
La aventura internacional de los dos rojillos deja mermadas, hasta mínimo el 2 de septiembre cuando terminará la ventana FIBA, las primeras sesiones de Gonzalo García de Vitoria, que mantendrá un ojo puesto en el panorama internacional, con algunas incógnitas por resolver para conocer el alcance definitivo de las bajas en este arranque de curso. La nómina de ausentes podría ampliarse en las próximas fechas. El club aragonés se encuentra pendiente de la decisión final de la federación canadiense respecto al base Trae Bell-Haynes.
Birutis, Olaseni, el bloque español y los estadounidenses, listos
En el capítulo de certezas, sí que estará disponible el núcleo español de la plantilla. Ninguno de los cuatro jugadores nacionales (Guillem Vives, Sergi García, Miguel González y Jaime Fernández) se marchará concentrado, por lo que trabajarán a pleno rendimiento desde el primer día. Sí que está el excapitán Santi Yusta entre los 15 elegidos por Chus Mateo.
Tampoco habrá sorpresas en la pintura con Laurynas Birutis y Gabriel Olaseni, ya que se ha confirmado que los pívots no acudirán en esta ventana con sus respectivas naciones, Lituania y Reino Unido. Asimismo, se da por hecho que ni Justin Jaworski ni Caleb Homesley entrarán en los planes de la selección estadounidense, pendiente todavía de publicar su lista, lo que garantiza así la presencia de la dupla norteamericana desde el primer día del stage de preparación.
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