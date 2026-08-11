Casademont Zaragoza y Zaragoza CFF unen fuerzas para construir una de las plataformas de deporte femenino más distintivas de España

El deporte femenino aragonés da un salto cualitativo con una unión inédita. Casademont Zaragoza y el Zaragoza CFF han anunciado este martes a través de un comunicado la firma de una alianza estratégica orientada a acelerar la profesionalización del fútbol femenino local, reforzar su estructura y consolidar una plataforma deportiva de referencia en España. El acuerdo se produce inmediatamente después de que la firma de inversión internacional NH Capital formalizara la adquisición del Zaragoza CFF.

Apoyo operativo sin perder la identidad

El acuerdo contempla que ambas entidades mantengan sus vías de gestión deportiva totalmente independientes: la cúpula de Casademont Zaragoza continuará al frente de las operaciones de baloncesto y NH Capital supervisará la plataforma futbolística. Sin embargo, el Zaragoza CFF mantendrá su nombre y señas de identidad al tiempo que se nutrirá del "saber hacer" organizativo del club rojillo.

A través de esta colaboración, el Zaragoza CFF aprovechará la red de patrocinadores, la capacidad comercial y el músculo comunicativo que han convertido al baloncesto en el Príncipe Felipe en un fenómeno social. Asimismo, ambas entidades intercambiarán conocimiento mediante el uso compartido de procesos de gestión operativa y modelos de trabajo adaptados al deporte de alto rendimiento. Todo ello se completará con la potenciación de la cantera, mediante la unión y el impulso del itinerario formativo para que las jóvenes jugadoras aragonesas dispongan de un camino claro y estructurado desde las categorías de base hasta su llegada a la élite.

"Saber hacer internacional y experiencia local"

El presidente de Casademont Zaragoza, Reynaldo Benito, valoró el acuerdo como un impulso necesario para el mapa regional: "Queremos que el saber hacer internacional de NH Capital y nuestra experiencia en el deporte femenino sirvan conjuntamente de impulso para el fútbol femenino local".

Manuel Abellán explicando la nueva etapa en la presentación tras la llegada de NH Capital al Zaragoza CFF / Miguel Ángel Gracia

Por su parte, Nicolás Hien, fundador de NH Capital, destacó que su objetivo tras la compra del Zaragoza CFF es dotar al club de "la estructura, los recursos y el compromiso a largo plazo que merece, respetando sus raíces, buscando proyectar la marca Zaragoza a nivel internacional".

Finalmente, el presidente del Zaragoza CFF, Manuel Abellán, reconoció que el proyecto de baloncesto femenino de Casademont representa "una referencia poderosa" y el modelo a seguir para dotar al equipo de fútbol de la estabilidad organizativa y el respaldo social necesarios para competir al máximo nivel.