Duro inicio para el Casademont Zaragoza en la Liga ACB

Duro inicio para el Casademont Zaragoza en la próxima Liga Endesa. El nuevo proyecto comandado por Gonzalo García de Vitoria tendrá dos encuentros complicados para empezar la ACB, ya que su debut será en Tenerife y su primer partido en casa recibirá al Valencia Basket.

La Liga ACB ha dado a conocer este miércoles su calendario de competición para la temporada 2026-27 y el Casademont Zaragoza se estrenará el domingo 27 de septiembre en la pista del La Laguna Tenerife a las 13.00 horas. El debut en casa del equipo de Gonzalo García de Vitoria será ante el Valencia Basket el domingo 4 de octubre a las 17.00 horas.

La tercera fecha llevará a los aragoneses a visitar al Leyma Coruña en su regreso a la ACB, donde se reencontrarán con dos exjugadores, Dídac Cuevas y Tomas Dimsa, para recibir una semana después al Ilerna Lleida en el Príncipe Felipe. En la quinta jornada el equipo tendrá una de las salidas más complicadas del curso, al Palau Blaugrana, mientras que el duelo ante el Real Madrid tendrá que esperar a la jornada 13, al domingo 20 de diciembre en casa a las 19.00 horas.

Calendario Liga ACB 2026-27 Calendario Liga ACB 2026-27

El último partido del año para el Casademont Zaragoza será el domingo 27 de diciembre en casa del San Pablo Burgos de Porfirio Fisac y Raúl Lobaco en la jornada 14, mientras que el primero de 2027 será en casa frente al Manresa el domingo 3 a las 18.00 horas, aunque este corresponda a dos jornadas después. La jornada 13 será tambén en casa pero el día de Reyes, el miércoles 6 de enero frente al Baskonia.

El conjunto zaragozano cerrará la primera vuelta el domingo 10 de enero en la pista del Obradoiro a las 12.00 horas y comenzará la segunda igual que la primera, ante el La Laguna Tenerife. El Barça visitará el Príncipe Felipe el domingo 31 de enero a las 17.00 horas. El conjunto aragonés cerrará la fase regular recibiendo al Monbus Obradoiro, si bien esta es la única jornada sin fecha ni horario asignados. Está prevista para los días 21, 22 o 23 de mayo de 2027.

Calendario del Casademont Zaragoza para la temporada 2026-27 / CASADEMONT ZARAGOZA

No obstante, las diferentes competiciones internacionales pueden alterar algunas de las últimas jornadas, a partir de la 30, en función de cómo y hasta dónde avancen los equipos españoles que participan. Esta campaña el Casademont Zaragoza no será uno de ellos al no haber obtenido plaza deportiva.

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La próxima Copa del Rey regresa al Roig Arena, con el Valencia Basket como equipo anfitrión, además de los siete mejores de la primera vuelta de la Liga Endesa 2026-27 y se disputará del 18 al 21 de febrero. El playoff de la Liga Endesa comenzará a partir del martes 25 de mayo, con los cuartos de final, concluyendo la temporada entre el 25 y el 29 de junio, dependiendo del número de partidos de semifinales y de la final.