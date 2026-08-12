Helena Pueyo, sobre el final de temporada en el Casademont Zaragoza y su no llegada a la WNBA: "Mi cuerpo me dijo, para"

Helena Pueyo ha concedido una amplia entrevista a la revista Gigantes en la que habla de su presente y su futuro, de la WNBA, de la selección, del Valencia Basket y de los últimos meses, en los que tuvo que parar por una lesión que le impidió disfrutar del final de temporada con el Casademont Zaragoza. La balear sufrió un fuerte golpe en el pie en el partido de cuartos de final de la Euroliga y eso le hizo perderse los playoffs por el título y le impidió cumplir su sueño de jugar en Estados Unidos.

En esa entrevista la talentosa jugadora española repasa esa situación y reconoce haber sentido algo que nunca había experimentado antes. Independientemente de por dónde pasara su futuro en Europa, Pueyo estaba deseando ir a la WNBA y tenía dónde hacerlo, además con unas condiciones inmejorables, pero tuvo que renunciar.

"Unas semanas antes estaba súper contenta y tenía muchas más ganas de poder ir, me habían dado la oportunidad de poder llegar y de no tener que hacer training camp tampoco, que eso es un lujo ahora. Entonces estaba contentísima, quería acabar la temporada de la mejor manera posible y fue en un momento muy complicado porque fue en la Final Six y tampoco pude jugar los playoffs, que es una etapa de la temporada que te motiva más, que estás ahí luchando por un título", relata la jugadora.

Fueron momentos complicados, más mental que físicamente. "Bueno, fue duro, además mentalmente lo pasé bastante mal. Tuve que parar y tuve que escuchar a mi cuerpo que lo que me decía era para. Aunque me pude haber quedado ahí lesionada y haciendo todo el proceso, sí, pero tuve una sensación que nunca había tenido, una sensación de que mi cuerpo me estaba diciendo para, porque si no esto va a ser peor y creo que de la parte mental también es muy importante estar bien. Entonces me lo he tomado un poco así, un poco desconectar, intentar estar lo más tranquila posible, estar conmigo misma, conectar conmigo, intentar sacar algo positivo de todo esto, que es que puedo estar aquí ahora", señala desde la concentración de la selección.

Helena Pueyo cerró su etapa de dos años en Zaragoza para emprender una nueva en Valencia, el gran rival de las aragonesas y el club que aspira a ganar todos los títulos en el baloncesto femenino. "Mi idea siempre fue jugar Liga Española y Euroliga en uno de los equipos top y al final decidí cambiar, pero bueno, que podría haber sido uno o si no otro, pero bueno, estoy contenta y yo soy muy de cuando tomo una decisión no me pongo a pensar y si no... Es lo que mi corazón quería, lo que yo quería y lo he hecho y ya pues ahora para adelante con esto", indica la balear.