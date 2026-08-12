Mariona Ortiz, jugadora internacional del Casademont Zaragoza: "La ausencia en el pasado Mundial es una espinita clavada"

Mariona Ortiz, base de la selección española, dijo este miércoles que la ausencia del equipo en el pasado Mundial, el de Australia en 2022, es una "espinita clavada" del equipo, por lo que mostró su ilusión de cara a la Copa del Mundo de este año en Berlín.

La selección española finalizó su último entrenamiento en el Triángulo de Oro de Madrid antes de viajar a Luisburgo, donde se medirá a Alemania, rival en el grupo A de la cita internacional que se celebra del 4 al 13 de septiembre, en el primer amistoso perteneciente a la gira veraniega 'Volvamos a soñar'.

"Apetece todo siempre, pero está claro que la ausencia en el último Mundial es como una espinita clavada. Creo que todo el mundo siempre está feliz de estar aquí y de competir en lo que sea", aseguró a los medios de comunicación tras el entrenamiento.

La capitana del Casademont Zaragoza destacó que el equipo crece "día a día", por lo que el amistoso ante Alemania será un "pasito más en el camino" para continuar la preparación al Mundial.

Al igual que el seleccionador, Miguel Méndez, y todas sus compañeras, salvo Alba Torrens, podrían debutar en una Copa del Mundo en caso de ser incluidas en la lista final, algo que aporta una "ilusión extra".

España partirá en el torneo desde el Grupo A junto a Alemania, Mali y Japón. Un teórico primer puesto cruzaría a 'La Familia' con Estados Unidos en semifinales. Según el último ranking de la FIBA, el equipo ha pasado del quinto al cuarto puesto mundial.

"Somos una selección que ha demostrado que somos capaces de competir contra cualquiera. Somos muy conscientes de que desde la humildad, el trabajo diario y a un partido, todo puede pasar. Nosotros somos capaces de agarrarnos a cualquier partido y competirlo", aseveró.

La gira veraniega llevará al equipo a pasar por Zaragoza y Tenerife, por lo que espera una gran acogida de los seguidores: "La selección ha demostrado que tiene seguimiento y que somos divertidas de ver, enganchamos. Yo creo que tenemos que seguir en esa dinámica".

El buen ambiente del grupo pese a la competitividad también se ve fuera del parqué. Ortiz reconoció que el grupo quedará esta tarde para ver juntas el eclipse.

"Hemos conseguido entradas para todo el equipo. Andrea (Vilaró) ha creado el evento y todas vamos a verlo juntas. Es algo que se aprecia mucho en este equipo, que hay un buen rollo espectacular y que nos gusta pasar tiempo juntas. Eso luego se traslada a la pista", afirmó.

Con cinco jugadoras en la WNBA, las Minessota Lynx ficharon este miércoles a Elena Buenavida, a través de un contrato de desarrollo, de cara a 2027. Una noticia que realza el "alto nivel" del baloncesto español.

"Siempre hemos tenido un gran nivel, pero bueno, ahora se ve más porque también estamos en un momento muy diferente. Con redes sociales hay mucha más visibilidad. No creo que sea algo que viene de nuevo, desde hace muchos años somos una potencia mundial, pero el contexto es diferente", concluyó.