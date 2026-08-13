Fingall y Bankolé, jugadoras del Casademont Zaragoza, por fin vuelven a jugar en la WNBA: 0 puntos y 6 minutos entre las dos

Nadia Fingall y Ornella Bankolé, aun estando en el día a día de sus equipos, llevaban muchísimo tiempo sin saltar a la cancha en la WNBA. Pues en la misma jornada las dos jugadoras del Casademont Zaragoza tuvieron la oportunidad de jugar en los respectivos duelos de sus franquicias, aunque ninguna tuvo protagonismo.

Nadia Fingall llevaba con las Golden State Valkyries ocho partidos consecutivos sin jugar. Su última aparición había sido el 10 de julio en Connecticut (2 minutos, 3 puntos). Se quedó sin jugar ante Indiana, Washington (x2), Phoenix, Toronto (x2), Dallas y Los Angeles, y volvió a la pista el 12 de agosto contra Chicago. Sin embargo, la americana solo entró en el partido cuando el choque ya estaba decidido a favor de su equipos (91-71) y jugó los dos últimos minutos. Fingall no lanzó a canasta, aunque logró repartir una asistencia.

Por su parte, Ornella Bankolé llevaba nueve encuentros consecutivos sin jugar. Más de un mes sin saltar a la pista desde el 12 de julio ante New York (2 minutos). Después no participó ante Washington, Atlanta, Las Vegas, Minnesota (x2), Golden State (x2), Portland y Atlanta, antes de reaparecer el 12 de agosto en Dallas. Las Toronto Tempo perdieron por 94-88 y la alero del Casademont se quedó en 0 puntos, 0 rebotes, 0 asistencias, 1 pérdida y 2 faltas personales en algo más de 4 minutos de juego.