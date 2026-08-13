Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza: "El objetivo es buscar nuestra identidad"

Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza, ha marcado la hoja de ruta de su equipo de cara a la nueva etapa en la Liga Endesa en unas declaraciones publicadas por el propio club en sus redes sociales. El técnico, de cara al inicio de la pretemporada, pone el foco más allá de los resultados inmediatos y destaca la importancia de construir un sello propio a lo largo del curso.

“Nuestro objetivo, más que el calendario, es ir creciendo cada semana, buscar nuestra identidad, ir mejorando, creando un equipo, un buen bloque”, señala García de Vitoria, dejando claro que la evolución colectiva será una de las principales claves. Bien lo sabe el técnico, que es el que mejor sabe los errores que se cometieron el pasado curso

El entrenador también ha querido subrayar el papel de la Marea Roja en ese proceso. García de Vitoria considera fundamental contar con el apoyo de la afición para acompañar al equipo durante la temporada y ayudarle a crecer en los momentos más exigentes. “Va a ser muy importante teneros a vosotros detrás. Que nos empujéis, nos ayudéis y vayamos todos juntos”, concluye el técnico, apelando a la unión entre equipo y afición como uno de los pilares del proyecto.