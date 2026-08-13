La pretemporada por fascículos del Casademont Zaragoza femenino: quiénes estarán el día uno y cuándo llegará el resto

La pretemporada del Casademont Zaragoza no va a ser tan diferente como la del pasado año cuando las aragonesas se cruzaron medio mundo y aterrizaron Corea para jugar la Park Shin-ja Cup. Pero normal no va a ser. Porque los diferentes compromisos de las jugadoras del equipo aragonés van a obligar al equipo a hacer una preparación por fascículos y escalonada que complicará llegar al 100% al inicio de la competición oficial.

Porque por ejemplo, el pasado año en el viaje a Corea, estuvo prácticamente toda la plantilla (faltaron Carla Leite, que estaba en la WNBA, y Nerea Hermosa por lesión), pero es que al inicio de este curso va a faltar, literalmente, medio equipo). A falta de confirmación oficial por parte del club y si no hay ninguna novedad más, el 24 de agosto, deberían comenzar a trabajar Laia Flores, Merritt Hempe, Aisha Sheppard, Yarden Garzon y Kristine Vitola y Carla Brito. También se espera la presencia de Helena Oma, aunque sus convocatorias con la selección española 3x3 podrían cambiar sus planes.

Las que no estarán serán Mariona Ortiz y Nerea Hermosa (con el combinado nacional), Veronika Vorackova (con la República Checa), Nadial Fingall y Ornella Bankolé (en Estados Unidos) y Astou Ndour (no se le espera en la capital aragonesa hasta comienzos del 2027). Además, ya no es que estas jugadoras no comiencen la pretemporada, el problema es que, a día de hoy, nadie puede saber a ciencia cierta cuándo podrán reincorporarse a la estructura del Casademont Zaragoza.

El Mundial

En las internacionales, hay diferentes casos. Mariona Ortiz y Vorackova tienen todas las papeletas para entrar en la lista final de sus selecciones y jugar el Mundial, que se disputa en Berlín del 4 al 13 de septiembre, por lo que su vuelta a la capital aragonesa dependerá de lo lejos que lleguen en la competición. Nerea Hermosa, por su parte, tiene complicado entrar en las 12 de Méndez y lo lógico es que comience antes la pretemporada.

Capítulo aparte son las dos jugadoras del Casademont que están jugando la WNBA. Además, sus situaciones son diferentes. Fingall es una más en la plantilla de las Golden State Valkyries y, además, su equipo, salvo hecatombe, se meterá en los playoffs por el título, circunstancia que retrasaría su incorporación. Por el contrario, las Toronto Tempo de Bankolé tienen prácticamente esa participación y, además, el contrato de desarrollo de la francesa podría romperse incluso antes de la fase regular.

En definitiva, más dudas que certezas con respecto a lo que la presencia de las jugadoras de la plantilla se refiere. Incluso en el banquillo hay alguna, porque tras la baja de paternidad de Carlos Cantero, el Casademont todavía no ha comunicado de manera oficial qué día volverá al trabajo el técnico madrileño.Trabajo tendrá el entrenador, de cara a llegar de la mejor manera a la disputa de la Supercopa (26 de septiembre), para formar un puzzle en el que sus piezas van a ir llegando a cuentagotas.