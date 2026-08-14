El Casademont Zaragoza ficha al júnior belga Ilhan-David Ngamunguela

El Casademont Zaragoza ha informado este viernes de la incorporación de Ilhan-David Ngamunguela para su equipo junior. Nacido el 12 de febrero de 2009 y de nacionalidad belga, el jugador destaca por su combinación de físico, versatilidad y capacidad para jugar en varias posiciones del perímetro.

Con 1,96 metros de altura, Ngamunguela puede actuar como base, escolta o alero, aportando tamaño, energía y lectura de juego en ambos lados de la pista. Su desarrollo ha estado ligado a programas de alto nivel y ya ha tenido presencia en escenarios internacionales de primer orden. Procede de la Pablo Laso Academy, donde ya coincidió con Matija Lukic y Soumaila Keita.

Internacional con las categorías inferiores de Bélgica, ha representado a su país en competiciones oficiales FIBA, participando en el EuroBasket U16 División B de 2025 y en el EuroBasket U18 División B de 2026. En el torneo U16 firmó promedios de 8,1 puntos, 3,3 rebotes y 2,1 asistencias por partido, dejando muestras de su capacidad para generar juego, atacar el aro y competir con intensidad.

Además, formó parte del circuito Euroleague Next Generation en su última edición defendiendo los colores del combinado Next Gen Belgrade, una de las plataformas más importantes para el desarrollo de jóvenes talentos europeos.

Su perfil encaja en un proyecto como el de Casademont Zaragoza, que apuesta por el crecimiento, la formación y el talento joven con ambición internacional,asegura la Fundación Basket Zaragoza en su nota oficial.