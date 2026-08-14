Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora incendio La Peña (Huesca)Restaurante Carcas Casa PedroITV AragónPrevia Real ZaragozaPeligro monasterio San Juan de la PeñaPlanes Zaragoza
instagramlinkedin

CASADEMONT ZARAGOZA

El Casademont Zaragoza ficha al júnior belga Ilhan-David Ngamunguela

Procede de la Pablo Laso Academy y puede jugar en las tres posiciones exteriores

Ilhan-David Ngamunguela, en el cartel anunciador del Casademont Zaragoza.

Ilhan-David Ngamunguela, en el cartel anunciador del Casademont Zaragoza. / CASADEMONT ZARAGOZA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha informado este viernes de la incorporación de Ilhan-David Ngamunguela para su equipo junior. Nacido el 12 de febrero de 2009 y de nacionalidad belga, el jugador destaca por su combinación de físico, versatilidad y capacidad para jugar en varias posiciones del perímetro.

Con 1,96 metros de altura, Ngamunguela puede actuar como base, escolta o alero, aportando tamaño, energía y lectura de juego en ambos lados de la pista. Su desarrollo ha estado ligado a programas de alto nivel y ya ha tenido presencia en escenarios internacionales de primer orden. Procede de la Pablo Laso Academy, donde ya coincidió con Matija Lukic y Soumaila Keita.

Internacional con las categorías inferiores de Bélgica, ha representado a su país en competiciones oficiales FIBA, participando en el EuroBasket U16 División B de 2025 y en el EuroBasket U18 División B de 2026. En el torneo U16 firmó promedios de 8,1 puntos, 3,3 rebotes y 2,1 asistencias por partido, dejando muestras de su capacidad para generar juego, atacar el aro y competir con intensidad.

Además, formó parte del circuito Euroleague Next Generation en su última edición defendiendo los colores del combinado Next Gen Belgrade, una de las plataformas más importantes para el desarrollo de jóvenes talentos europeos.

Noticias relacionadas y más

Su perfil encaja en un proyecto como el de Casademont Zaragoza, que apuesta por el crecimiento, la formación y el talento joven con ambición internacional,asegura la Fundación Basket Zaragoza en su nota oficial.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Aisha Sheppard, nueva jugadora del Casademont Zaragoza: 'Tengo muchas ganas de jugar con Mariona
  2. Mariona Ortiz, jugadora internacional del Casademont Zaragoza: 'Me quedé fastidiada porque teníamos unas posibilidades muy elevadas de ganar la Liga y se nos escapó
  3. Nico Brussino tampoco arrancará la pretemporada con el Casademont Zaragoza
  4. El exjugador del Casademont Zaragoza de la pasada temporada que está brillando en Puerto Rico
  5. Arnau Ferreres ya tiene nuevo equipo tras su salida del Casademont Zaragoza
  6. Fingall y Bankolé, jugadoras del Casademont Zaragoza, por fin vuelven a jugar en la WNBA: 0 puntos y 6 minutos entre las dos
  7. Tres aseguradas, una incógnita y la paradoja del Casademont Zaragoza: Aragón en la Liga Femenina Endesa
  8. Mariona Ortiz, jugadora internacional del Casademont Zaragoza: 'La ausencia en el pasado Mundial es una espinita clavada

El Casademont Zaragoza ficha al júnior belga Ilhan-David Ngamunguela

Mariona Ortiz sale en defensa de su excompañera en el Casademont Zaragoza Helena Pueyo: "Jamás dudaría de su profesionalidad"

Mariona Ortiz sale en defensa de su excompañera en el Casademont Zaragoza Helena Pueyo: "Jamás dudaría de su profesionalidad"

El Casademont Zaragoza hace oficial el cuerpo técnico del equipo masculino

El Casademont Zaragoza hace oficial el cuerpo técnico del equipo masculino

El exjugador del Casademont Zaragoza Borisa Simanic se marcha a Alemania

El exjugador del Casademont Zaragoza Borisa Simanic se marcha a Alemania

La pretemporada por fascículos del Casademont Zaragoza femenino: quiénes estarán el día uno y cuándo llegará el resto

La pretemporada por fascículos del Casademont Zaragoza femenino: quiénes estarán el día uno y cuándo llegará el resto

Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza: "El objetivo es buscar nuestra identidad"

Fingall y Bankolé, jugadoras del Casademont Zaragoza, por fin vuelven a jugar en la WNBA: 0 puntos y 6 minutos entre las dos

Fingall y Bankolé, jugadoras del Casademont Zaragoza, por fin vuelven a jugar en la WNBA: 0 puntos y 6 minutos entre las dos

Aday Mara se entrena en Zaragoza

Tracking Pixel Contents