CASADEMONT ZARAGOZA
El Casademont Zaragoza hace oficial el cuerpo técnico del equipo masculino
Gonzalo García de Vitoria estará acompañado por Rodrigo San Miguel y Jorge Serna como ayudantes
El Casademont Zaragoza ha confirmado este viernes el cuerpo técnico que acompañará a Gonzalo García de Vitoria en su estreno como entrenador principal en la Liga ACB. No hay ninguna sorpresa y sí continuidad: el bilbaíno estará acompañado por las mismas personas con las que afrontó las últimas tres jornadas de la pasada temporada y que concluyeron con la salvación milagrosa de Lugo.
García de Vitoria contará por tanto con Rodrigo San Miguel y Jorge Serna como entrenadores ayudantes. Para San Miguel será la cuarta temporada consecutiva ejerciendo ese papel, ya que tras su retirada se integró en el cuerpo técnico del primer equipo en 2023 e, incluso, asumió el cargo de primer entrenador de manera interina en 2025. Mientras, Jorge Serna pasa a desempeñar esa labor tras haberse hecho cargo del equipo U22 el pasado curso.
Tampoco habrá grandes novedades en el resto de profesionales que trabajarán día a día para que todos los jugadores estén a punto para la competición. Mariano Bein y Kike Aztarain continúan como preparadores físicos y Fernando Colom como delegado. David Plumed sigue al frente de los servicios médicos, mientras que Juan Carlos Palacio, Daniel Pardos y Javier Mateo se encargarán de la parcela de fisioterapia. Carlos Martín, de Podoactiva, será de nuevo el podólogo del equipo, Daniel Losilla el utillero y Raúl Luzón el nutricionista.
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