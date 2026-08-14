El exjugador del Casademont Zaragoza Borisa Simanic se marcha a Alemania

Borisa Simanic, jugador del Casademont Zaragoza en la temporada 2022-23, continuará su carrera deportiva en Alemania, concretamente en las filas del Mitteldeutscher Basketball Club, un equipo de la zona baja de la Bundesliga. El interior serbio procede del Igokea, y en su nuevo equipo coincidirá de nuevo con el técnico Vladimir Jovanović.

Borisa Simanic fichó por el Casademont Zaragoza en verano de 2022 y disputó esa temporada 2022-23 sin terminar de explotar todo su potencial. No obstante, la entidad decidió renovarlo para que, junto a su compatriota y gran apoyo Stefan Jovic, pudiera continuar creciendo el curso 23-24 en el Príncipe Felipe. Sin embargo, un codazo recibido durante el Mundial de ese verano de 2023 cambió su vida.

El jugador sufrió un codazo de un jugador de Sudán del Sur que le llevó al hospital, donde tuvo que ser intervenido en dos ocasiones, la segunda para extirparle un riñón, y se temió por su vida. Empezó a continuación un largo proceso de recuperación en el que tuvo que estar tres meses en absoluto reposo y después comprobar sus parámetros médicos para poder empezar a realizar actividad deportiva.

Completó toda su recuperación en Serbia, visitando Zaragoza tan solo en una ocasión, y, aunque el club estuvo pendiente de una posible reincorporación, esta no fue posible. Finalmente Simanic no regresó al Casademont y terminó su vinculación con el club aragonés.

La temporada que pudo jugar, la 2022-23, disputó un total de 33 partidos, con un promedio de 6,9 puntos, 3,5 rebotes y 7,8 de valoración. Después de eso, le costó un año encontrar equipo, e incluso lanzó un mensaje de ayuda en sus redes sociales para conseguir convencer a algún club de que podía seguir jugando al más alto nivel.

Simanic fichó en septiembre de 2024 por el Igokea serbio, cumpliendo así su deseo tanto de regresar a las pisas como de estar cerca del médico que revisó toda su recuperación. Allí había jugado hasta ahora, disputando la temporada pasada 11 partidos y promediando 8,6 puntos, 3,7 rebotes y 0,6 asistencias.