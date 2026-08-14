Mariona Ortiz sale en defensa de su excompañera en el Casademont Zaragoza Helena Pueyo: "Jamás dudaría de su profesionalidad"

Mariona Ortiz ha vuelto a ejercer de capitana y compañera ejemplar. La jugadora del Casademont Zaragoza ha salido a defender a su excompañera en el Casademont Zaragoza en las redes sociales después de que algunos aficionados la acusaran de haberse "borrado" al final de la temporada pasada, cuando una lesión sufrida en la Final Six de la Euroliga le impidió disputar los playoffs por el título y, posteriormente, cumplir su sueño de jugar la WNBA.

Helena Pueyo concedió esta semana una entrevista a la revista Gigantes en la concentración que la selección española de baloncesto ha llevado a cabo en Madrid para preparar el próximo Mundial. En esa charla, Pueyo explicaba, entre otras muchas cosas, que su cuerpo le pidió parar al final de la temporada pasada para no agravar sus problemas físicos.

La jugadora sufrió un fuerte traumatismo en el pie derecho durante el partido frente al Basket Landes en los cuartos de final de la Euroliga y posteriormente forzó para disputar las semifinales ante el Galatasaray. Esto le hizo ser baja en los siguientes duelos y Pueyo no pudo volver hasta el último partido de la temporada, el segundo, y a la postre definitivo, duelo frente al Valencia Basket.

No solo no pudo jugar más que esos doce minutos en el Roig Arena, sino que posteriormente esa lesión le hizo abandonar su sueño de disputar la WNBA, cuando lo tenía todo a punto para enrolarse en las Phoenix Mercury. Pueyo ya lo explicó hace un mes y medio en la televisión balear.

"Ha sido duro, han sido días de no saber si sí o si no por el tema de la lesión. A veces creo que toca parar. Cuando tu cuerpo te lo pide es mejor parar, recuperarse bien mentalmente y físicamente para volver mejor. Decidí volver aquí, estar en casa y recuperarme bien. Cualquier jugadora querría estar allí y ha sido una decisión complicada pero el cuerpo y la mente van antes. Ojalá pueda volver a tener esa oportunidad", explicaba Helena Pueyo.

Y sus palabras en Gigantes han ido en la misma línea. "Unas semanas antes estaba súper contenta y tenía muchas más ganas de poder ir, me habían dado la oportunidad de poder llegar y de no tener que hacer training camp tampoco, que eso es un lujo ahora. Entonces estaba contentísima, quería acabar la temporada de la mejor manera posible y fue en un momento muy complicado porque fue en la Final Six y tampoco pude jugar los playoffs, que es una etapa de la temporada que te motiva más, que estás ahí luchando por un título", relataba la jugadora.

Fueron momentos complicados, más mental que físicamente. "Bueno, fue duro, además mentalmente lo pasé bastante mal. Tuve que parar y tuve que escuchar a mi cuerpo que lo que me decía era para. Aunque me pude haber quedado ahí lesionada y haciendo todo el proceso, sí, pero tuve una sensación que nunca había tenido, una sensación de que mi cuerpo me estaba diciendo para, porque si no esto va a ser peor y creo que de la parte mental también es muy importante estar bien. Entonces me lo he tomado un poco así, un poco desconectar, intentar estar lo más tranquila posible, estar conmigo misma, conectar conmigo, intentar sacar algo positivo de todo esto, que es que puedo estar aquí ahora", señala desde la concentración de la selección.

Esas palabras, sin embargo, motivaron algunas críticas en las redes sociales por parte de aficionados que le acusaban de haberse "borrado" del playoff precisamente por disputarse frente al Valencia, equipo con el que jugará la próxima temporada. Y eso a pesar de regresar, precisamente, ante las taronja para intentar igualar la serie final y forzar el tercer partido en Zaragoza.

Unas críticas que han hecho que Mariona Ortiz responda en las mismas redes sociales para defender con sencillez y contundencia a la que hasta hace unas semanas era su compañera en el Casademont Zaragoza y ahora lo es en la selección española ya que, si no sucede nada raro, ambas estarán en el próximo Mundial de Alemania.

"Pueyo es de las jugadoras más comprometidas con el equipo con las que he jugado. De primera mano sé que lo intentó todo para estar. Y no pudo. Me entristece su marcha sí,como a todos, pero jamás dudaría de su profesionalidad porque la he visto trabajar cada día durante 2 años", ha escrito la capitana del Casademont Zaragoza en sus redes.