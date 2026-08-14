Máxima expectación para la pretemporada del Casademont Zaragoza: lleno en Binéfar y entradas agotándose en Zuera

La pasión por el baloncesto no entiende de vacaciones en Aragón. A falta de dos semanas para que el balón eche a botar en el primer test estival del Casademont Zaragoza, la respuesta de la Marea Roja ha superado todas las expectativas. La afición tiene ganas de ver en acción al renovado proyecto liderado desde el banquillo por Gonzalo García de Vitoria, y la venta de entradas para los encuentros de preparación está registrando un ritmo vertiginoso en todas sus sedes.

El primer síntoma de esta expectación se ha vivido en La Litera. Las localidades puestas a la venta para el choque inaugural en el nuevo pabellón de Binéfar, fijado para el próximo 28 de agosto a las 19.00 horas frente al Ilerna Lleida en el polideportivo CDM El Segalar 2, están 100% agotadas. El recinto literano, con un aforo para 355 asistentes y entradas a la venta por 15 €, presentará un lleno absoluto para presenciar el estreno de las nuevas caras rojillas.

El fervor rojillo no se detiene en la provincia oscense. En Zuera, escenario del choque internacional que enfrentará al conjunto zaragozano contra el equipo francés Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez el próximo 12 de septiembre, el ritmo de despacho de entradas está siendo igualmente frenético. Están muy cerca de agotarse, por lo que se prevé otro llenazo en las gradas del pabellón zufariense.

La ilusión traspasa incluso las fronteras autonómicas. Para el exigente compromiso del 7 de septiembre ante un rival directo de la Liga Endesa como el Valencia Basket, que se disputará en la localidad castellonense de Benicarló, la respuesta del público está siendo muy destacada. Más de la mitad del aforo ya ha sido vendido, lo que garantiza una nutrida presencia de aficionados para presenciar uno de los duelos de mayor nivel de todo el periodo de preparación.

Esta gira estival de los aragoneses se completa con la prueba del 5 de septiembre en Utebo frente a La Laguna Tenerife, tras realizar el habitual stage de trabajo en Benasque. El broche final a esta pretemporada de alta intensidad tendrá lugar en el Pabellón Príncipe Felipe el domingo 20 de septiembre. En esa cita, la Marea Roja podrá reencontrarse con su equipo en el XXII Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza–XI Memorial José Luis Abós frente al UCAM Murcia, en lo que promete ser la fiesta final antes de encarar el arranque de la competición oficial, en Tenerife el 27 de septiembre.