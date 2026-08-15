La capitana del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz, descartada para el primer amistoso de España

Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza, no disputará el primer amistoso oficial de la selección española camino del Mundial frente a Alemania. La base catalana ha sido uno de los descartes del seleccionador Miguel Méndez para la cita, que se juega este mismo sábado a las 19.00 horas, para la que sí cuenta con la otra jugadora del equipo aragonés, Nerea Hermosa.

La Federación Española de Baloncesto ha dado a conocer la convocatoria este mismo sábado y la lista de doce la conforman Irati Etxarri, Maite Cazorla, Aina Ayuso, Alba Torrens, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, María García, Paula Ginzo, Lola Pendande, Txell Alarcón, Nerea Hermosa e Iyana Martín.

El técnico podrá ver así a jugadoras menos habituales, teniendo en cuenta además que faltan por incorporarse aquellas que actualmente están disputando la WNBA. Además, este viernes la selección llevó a cabo un entrenamiento precisamente con Alemania, su rival de hoy y anfritriona del próximo Mundial, disputando un amistoso a puerta cerrada que terminó con victoria por 68-82.

Tras este primer partido, España proseguirá su preparación el 21 y el 23 de agosto en Tenerife contra Nigeria y Bélgica, y el 29 y el 30 de agosto en Zaragoza contra Mali y China.