BALONCESTO
La capitana del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz, descartada para el primer amistoso de España
En la lista de doce para enfrentarse este sábado a Alemania sí está Nerea Hermosa
Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza, no disputará el primer amistoso oficial de la selección española camino del Mundial frente a Alemania. La base catalana ha sido uno de los descartes del seleccionador Miguel Méndez para la cita, que se juega este mismo sábado a las 19.00 horas, para la que sí cuenta con la otra jugadora del equipo aragonés, Nerea Hermosa.
La Federación Española de Baloncesto ha dado a conocer la convocatoria este mismo sábado y la lista de doce la conforman Irati Etxarri, Maite Cazorla, Aina Ayuso, Alba Torrens, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, María García, Paula Ginzo, Lola Pendande, Txell Alarcón, Nerea Hermosa e Iyana Martín.
El técnico podrá ver así a jugadoras menos habituales, teniendo en cuenta además que faltan por incorporarse aquellas que actualmente están disputando la WNBA. Además, este viernes la selección llevó a cabo un entrenamiento precisamente con Alemania, su rival de hoy y anfritriona del próximo Mundial, disputando un amistoso a puerta cerrada que terminó con victoria por 68-82.
Tras este primer partido, España proseguirá su preparación el 21 y el 23 de agosto en Tenerife contra Nigeria y Bélgica, y el 29 y el 30 de agosto en Zaragoza contra Mali y China.
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