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BALONCESTO

La capitana del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz, descartada para el primer amistoso de España

En la lista de doce para enfrentarse este sábado a Alemania sí está Nerea Hermosa

El técnico de la selección femenina de baloncesto Miguel Méndez y la jugadora Mariona Ortiz, durante el entrenamiento del equipo de cara a la preparación del Mundial 2026, este viernes en el pabellón Triángulo de Oro de Madrid.

El técnico de la selección femenina de baloncesto Miguel Méndez y la jugadora Mariona Ortiz, durante el entrenamiento del equipo de cara a la preparación del Mundial 2026, este viernes en el pabellón Triángulo de Oro de Madrid. / mariscal / EFE

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Raquel Machín

Zaragoza

Mariona Ortiz, capitana del Casademont Zaragoza, no disputará el primer amistoso oficial de la selección española camino del Mundial frente a Alemania. La base catalana ha sido uno de los descartes del seleccionador Miguel Méndez para la cita, que se juega este mismo sábado a las 19.00 horas, para la que sí cuenta con la otra jugadora del equipo aragonés, Nerea Hermosa.

La Federación Española de Baloncesto ha dado a conocer la convocatoria este mismo sábado y la lista de doce la conforman Irati Etxarri, Maite Cazorla, Aina Ayuso, Alba Torrens, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, María García, Paula Ginzo, Lola Pendande, Txell Alarcón, Nerea Hermosa e Iyana Martín.

El técnico podrá ver así a jugadoras menos habituales, teniendo en cuenta además que faltan por incorporarse aquellas que actualmente están disputando la WNBA. Además, este viernes la selección llevó a cabo un entrenamiento precisamente con Alemania, su rival de hoy y anfritriona del próximo Mundial, disputando un amistoso a puerta cerrada que terminó con victoria por 68-82.

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Tras este primer partido, España proseguirá su preparación el 21 y el 23 de agosto en Tenerife contra Nigeria y Bélgica, y el 29 y el 30 de agosto en Zaragoza contra Mali y China.

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