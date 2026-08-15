El Casademont Zaragoza desvela los dorsales del equipo masculino

Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, el Casademont Zaragoza sigue perfilando públicamente sus últimos detalles para que todo comience de nuevo. Con la plantilla cerrada desde hace semanas, los amistosos definidos y con la venta de entradas a buen ritmo, en las últimas horas la entidad aragonesa ha hecho oficiales tanto los nombres de su cuerpo técnico como, este mismo sábado, los dorsales que lucirán los jugadores el próximo curso.

Con un plantel totalmente renovado, son solo cuatro los jugadores que continúan del curso pasado y tres de ellos mantendrán el mismo número a la espalda: Trae Bell-Haynes lucirá el 2, Miguel González el 7 y el canterano Jaime Fernández, el 10. Gabriel Olaseni, único jugador del curso pasado que renovó su contrato, cambiará el 11 que lució en los últimos partidos por el 0 que deja vacante Marco Spissu.

A partir de ahí, a la afición le toca aprenderse los nuevos dorsales de los que defenderán la camiseta roja en la temporada del 25 aniversario del club. No habrá números muy altos, ya que ni siquiera llegarán al 20. Roberts Blumbergs se queda con el 3, Caleb Homesley con el 5 y Nico Brussino se mantiene fiel al 9 que luce habitualmente tanto en sus equipos como en la selección. En su anterior etapa en el Casademont ya fue ese su dorsal.

A partir de ahí los números saltan la decena y Justin Jaworski cambia el 7 que lucía en Bilbao por el 11. Laurynas Birutis se queda con el 15, Guillem Vives también se mantiene fiel al número 16 y Sergi García ha elegido el 17 en su regreso a casa. En su primera etapa, cuando debutó en la ACB, vestía la camiseta con el número 10.