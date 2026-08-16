Birutis y Olaseni ya están en Zaragoza: comienza la pretemporada del Casademont con los reconocimientos

Cómo olvidar lo sucedido en Lugo. Lo que tenía toda pinta de acabar en tragedia terminó siendo uno de los momentos más espectaculares de la historia del club, por lo inverosímil de lo que sucedió ante el Breogán y por la trascendencia que hubiera tenido lo que era un descenso más que consumado a Primera FEB. Pero eso ya es pasado y ahora lo que debe hacer el Casademont es empezar a trabajar para no llegar, ni de lejos, a una situación tan dramática como la que vivió y de la que salió increíblemente airoso.

Pues el primer día del que tiene que ser la temporada de redención del equipo aragonés ha llegado. Y, como suele ser habitual, los jugadores del Casademont están citados este lunes en las instalaciones del Nuevo Hospital Quironsalud para pasar los protocolarios reconocimientos médicos. Será ya el martes cuando el equipo tenga su primer contacto con la pista del Príncipe Felipe.

Allí, algunos, los menos, se reencontrarán. Pero la mayoría vivirá su primera jornada en su nuevo hogar. Porque de la plantilla que se salvó por los pelos del descenso tan solo han sobrevivido cuatro jugadores. Trae Bell-Haynes, Jaime Fernández, Miguel González y Gabriel Olaseni, aunque el británico solo jugó tres partidos con la camiseta del Casademont en el tramo final del curso. En definitiva, un equipo que hacer prácticamente de cero con las siguientes siete caras nuevas: Guillem Vives, Sergi García, Caleb Homesley, Nico Brussino, Justin Jaworski, Roberts Blumbergs y Laurynas Birutis.

La oportunidad

Habrá dos fichajes que no estarán por sus compromisos internaciones. Bell-Haynes, Brussino y Roberts Blumbergs, con las selecciones argentina y letona, se encontrarán con el resto de sus compañeros tras las Ventanas FIBA. El que estará desde el primer día a los mandos de la nave del Casademont Zaragoza será Gonzalo García de Vitoria. Tras salvar al equipo in extremis y ver cómo se truncaba el fichaje de Txus Vidorreta por el club, el técnico, después de una larga carrera en los banquillos, tendrá la oportunidad de su vida en la ACB.

En las oficinas, sabiendo que es un año especial para el club por su 25º aniversario y aun sin jugar en Europa después de varias temporadas, se han esmerado para darle al técnico una plantilla interesante para que la pueda aprovechar. La dirección deportiva ha identificado las lagunas del equipo y ha dotado a Gonzalo García de Vitoria con un grupo de jugadores veteranos, con experiencia en la ACB y con amenaza en el juego exterior, así como con un Birutis que, a priori, es un seguro de vida en la pintura. Pero el deporte no son matemáticas y para evitar sustos el Casademont Zaragoza tiene prácticamente mes y medio de trabajo por delante antes de medirse las caras con el Tenerife en la primera jornada.

Antes de que llegue ese día, habrá una concentración en el Pirineo y hasta cinco amistosos (Lleida,Tenerife, Valencia Basket, Pau Orthez y UCAM Murcia) para ver cómo pinta este nuevo Casademont. A priori, parece que pueda ser una temporada divertida en el Príncipe Felipe. Pero primero es el momento de sentar las bases.