Mariona Ortiz y Nerea Hermosa pasan la primera criba de Méndez para ir al Mundial: estas son las jugadoras descartadas

Buenas noticias para Mariona Ortiz y Nerea Hermosa. Las dos jugadoras del Casademont Zaragoza seguirán al menos una semana más en la preparación de la selección española de baloncesto de cara al Mundial que se va a celebrar en Berlín a comienzos del mes de septiembre. Tras los dos amistosos ante Alemania, el seleccionador Miguel Méndez ha dado a conocer a dos de los descartes del grupo que no se reincorporarán con el equipo tras los dos días de descanso de los que ahora va a disfrutar el combinado nacional.

Ellas son Txell Alarcón y Carolina Guerrero. Méndez ha agradecido el compromiso e implicación de las dos jugadoras: “Carolina y Txell son jugadoras que están llamando a la puerta, que forman parte de ese grupo de 28 que seguimos. A Txell no puedo decirle cosas a mejorar porque cada vez se siente más cómoda con nosotros, pero su posición es muy difícil entrar. Lo mismo pasa con la posición de pívot, la de Carolina, que ha hecho muy buen año en Girona y con nosotros ha estado muy bien. Quiero destacar el gran compromiso de las dos y aunque sea un momento duro para ellas y para mí le damos mucho las gracias por su ayuda”.

No obstante, los casos de Mariona Ortiz y de Nerea Hermosa son diferentes. Mientras la capitana del Casademont parece que tiene sitio fijo entre las 12 que entrarán la convocatoria final, la pívot lo tiene mucho más complicado porque en su posición faltan por llegar a la concentración, por estar disputando la WNBA, jugadoras con mucho peso en la selección como Awa Fam o Raquel Carrera. No obstante, participe o no en el Mundial, Hermosa está cumpliendo el que era su deseo, entrenar con España y olvidar de una vez por todas las lesiones que le han lastrado en los últimos tiempos. La vitoriana, además, fue titular en la última victoria ante Alemania.

El Casademont Zaragoza

Lo que ya parece seguro es que ni Mariona ni Hermosa no estarán el primer día de la pretemporada del Casademont Zaragoza, que será el día 24 de agosto. Además de las dos españolas, tampoco estarán otras jugadoras como Vorackova, con la República Checa, o Nadia Fingall y Ornella Bankolé, que están viviendo su particular sueño americano

En clave selección española, el próximo martes, 14 jugadoras (Alba Torrens, Elena Buenavida, Maite Cazorla, Mariona Ortiz, María Araújo, Paula Ginzo, Iyana Martín, Helena Pueyo, Andrea Vilaró, Lola Pendande, Irati Etxarri, Aina Ayuso, Nerea Hermosa y Marta García) viajarán a Tenerife para seguir con la preparación para el Mundial. Allí disputarán otros dos partidos amistosos frente a Nigeria y Bélgica, el viernes 21 y el domingo 23, respectivamente.