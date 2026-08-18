Justin Jaworski se presenta con el Casademont Zaragoza: "He venido para estar en el Top-8"

El escolta estadounidense Justin Jaworski ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador del Casademont Zaragoza en un acto celebrado en la sede de Anagan Correduría de Seguros. El talentoso exterior norteamericano compareció ante los medios de comunicación para repasar las claves de su incorporación al club aragonés, analizar el proyecto deportivo para el próximo curso en la Liga Endesa y compartir sus ambiciones personales vistiendo la camiseta rojilla.

Justin Jaworski esta mañana en el reconocimiento médico. / Casademont Zaragoza

En sus primeras palabras durante el acto, el baloncestista detalló los motivos que le llevaron a comprometerse con el club zaragozano y el impacto decisivo que tuvieron los contactos previos con la entidad. "Hablando con el entrenador, sobre sus ambiciones para esta temporada, y son también las mías", aseguró el exterior. Jaworski subrayó también la excelente impresión que le transmite el róster: "Me gusta la mentalidad, el rumbo que toma la plantilla y el grupo que estamos construyendo". Ha reconocido que también hubo motivos económicos y que está "emocionado por ver adónde llega este equipo".

"Soy más que solo un lanzador"

Jaworski llega a Zaragoza avalado por sus sobresalientes porcentajes de tiro tras su paso por el Surne Bilbao Basket y el Oldenburg alemán, además de su brillante papel en la FIBA Europe Cup. Sin embargo, el escolta dejó claro su deseo de no ser encasillado exclusivamente como un especialista desde el triple. "En el baloncesto actual es fundamental anotar para ganar partidos. En mi esencia soy un tirador y un anotador, pero este año quiero mostrar otros aspectos de mi juego", afirmó el nuevo '2' rojillo. Profundizando en estas otras partes de su juego, el estadounidense admitió sus ganas de dar un salto evolutivo: "La temporada pasada me sentí un poco encasillado en un rol exclusivo y creo que soy más jugador que solo un lanzador. Pero también puedo ser líder, lanzarme a por balones divididos, defender... En todo eso también encajo. Lo que más me gusta es competir y ganar y para ello puedo hacer lo que sea".

Sobre el escenario que le espera en su nueva casa, el Pabellón Príncipe Felipe, Jaworski recordó la calidez y la presión que sintió cuando le tocó jugar allí en condición de visitante. Lejos de amedrentarse ante la exigencia de la Marea Roja, el escolta estableció un paralelismo directo con sus orígenes en Estados Unidos: "Sé que es una afición dura, que exige jugar con intensidad y ganar, pero eso igual en que en Filadelfia, mi ciudad natal. Mi compromiso es dar el 100 %, que es lo que se espera de nosotros, desde el primer día para conseguir el mayor número de victorias posible".

Satisfecho con la plantilla y en busca de una nueva mentalidad

Respecto a sus nuevos compañeros, se ha mostrado satisfecho con la plantilla: "Me gusta lo que veo. Creo que es un equipo con talento y experimentado en la Liga, que han ganado muchos partidos e incluso algunos han jugado en Euroliga. Me gusta todo lo que podemos poner en común juntos". En relación con su rol compartido con Caleb Homesley como escoltas, ha desvelado que ambos tendrán protagonismo: "Gonzalo me dijo que iba a ser uno de los principales hombres, que iba a tener un montón de responsabilidad, especialmente en ataque, al igual que Caleb, pero que nos ve jugando tanto a la vez como por separado, pero simultáneamente podemos dar amplitud a la cancha, así que tengo ganas de que llegue y trabajar juntos".

El escolta estadounidense cree que este equipo tiene que cambiar la mentalidad respecto a las dos temporadas anteriores: "Ganar es un hábito, una cultura y, sin querer desprestigiar a nadie, no ha sido el caso en los últimos dos años, creo que es lo primero que tenemos que cambiar: la manera de afrontar los entrenamientos y los partidos esperando ganar". Preguntado sobre la posibilidad del equipo de entrar entre los ocho mejores ha respondido sin ambages: "Es para lo que he venido, queremos jugar la Copa y queremos jugar los playoffs. Ese es el objetivo desde el principio. Si podemos estar entre los cinco mejores o liderar, genial, pero queremos ser un equipo entre los ocho y eso empieza desde hoy".

Con su letal amenaza exterior de gran eficiencia anotadora, su ambición y competitividad y su intención de ser un jugador mucho más versátil, la llegada de Jaworski promete ser uno de los grandes atractivos de la temporada del Casademont en la Liga Endesa.