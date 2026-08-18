Vuelta al cole en el Príncipe Felipe: arranca el nuevo curso del Casademont Zaragoza

Con zapatillas relucientes a estrenar en lugar de libros de texto y el estruendo de la bocina sustituyendo al timbre del recreo, el Pabellón Príncipe Felipe ha acogido esta mañana su particular primer día de clase. Tras un curso pasado en el que se aprobó con lo justo y en la extraordinaria con más apuros de los deseados, el Casademont Zaragoza ha vuelto a la pista con la mochila cargada de propósitos renovados, ilusión y la lección bien aprendida.

Gabriel Olaseni, en el primer entrenamiento del Casademont Zaragoza de la temporada 2026-27. / Rubén Ruiz

Antes de que los balones volvieran a botar, el entrenamiento arrancó con la primera estampa del año: un corrillo cerrado en el centro de la cancha. El técnico Gonzalo García de Vitoria tomó la palabra para impartir el discurso inaugural del curso. Breve, conciso y directo, el profesor remató su intervención con una idea que resonó en todo el pabellón: la prioridad absoluta es terminar convertidos en "un equipo". Acto seguido, los jugadores juntaron las manos al centro, hicieron una piña apretada y rompieron el silencio con el tradicional grito al unísono: "1, 2, 3... ¡EQUIPO!".

En la primera fila del aula estuvieron presentes los repetidores, en el sentido de que ya estuvieron el curso pasado, Miguel González, Jaime Fernández y Gabriel Olaseni. En la segunda, los chichos nuevos: Justin Jaworski, Guillem Vives, Sergi García, y Laurynas Birutis. A su lado, aportando la energía y el descaro característicos de la cantera, la nómina de los 'adelantados de curso' del U22 completó la sesión a pleno rendimiento con Anthony Rodríguez, Soumaila Keita, Carlos Alias, Matija Lukic, Rubén Valero, Juan García, Youssouf Traoré y el recién llegado al filial rojillo procedente del Barça, Lluc Pluvinet.

Dejaron su pupitre vacío en esta primera sesión cuatro alumnos del primer equipo: Roberts Blumbergs, Nico Brussino y Trae Bell-Haynes, en compromisos con sus selecciones, y Caleb Homesley, de quien se espera que se incorpore próximamente, probablemente mañana. Con la lección inaugural superada, el Casademont echa a andar con una premisa clara para este año: no dejar los deberes para el final y pasar el curso de una manera más holgada.