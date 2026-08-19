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Casademont Zaragoza

El Casademont Zaragoza presenta la camiseta de su 25º aniversario

El club aragonés da a conocer su nueva piel con el rojo y el blanco como protagonistas, un león en el pecho y guiños al pasado

Las dos nuevas camisetas del Casademont ya han sido presentadas

Las dos nuevas camisetas del Casademont ya han sido presentadas / Jaime Galindo

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

El Casademont Zaragoza ha presentado la camiseta con la que celebrará su 25º aniversario. El club ha dado a conocer sus nuevas equipaciones para una temporada especialmente simbólica, con un diseño que mira a los primeros años de Basket Zaragoza sin renunciar a los avances del baloncesto actual.

El rojo seguirá siendo el protagonista de la primera equipación, mientras que el blanco se mantiene para la segunda. Ambos modelos recuperan detalles históricos como el ribete tricolor en el cuello, también presente en el pantalón, como guiño a las primeras camisetas del club.

Uno de los elementos más llamativos es el león de Basket Zaragoza, que aparece en gran tamaño sobre la parte frontal de las camisetas, a modo de marca de agua. A ello se suma el escudo conmemorativo del 25º aniversario, elaborado con tecnología Flock Satin y concebido para condensar en un solo emblema los 25 años de historia de la entidad.

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Aunque visualmente las equipaciones tienen un aire retro, están fabricadas con tejido Vapour Dry, transpirable y semielástico, adaptado a las exigencias del baloncesto profesional. Además, las réplicas disponibles para los aficionados serán exactamente iguales a las que utilizarán los jugadores y jugadoras del primer equipo. La colección se completa con la camiseta de prepartido, prendas de paseo y versiones infantiles, todas ellas con referencias al aniversario.

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