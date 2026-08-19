Casademont Zaragoza
El Casademont Zaragoza presenta la camiseta de su 25º aniversario
El club aragonés da a conocer su nueva piel con el rojo y el blanco como protagonistas, un león en el pecho y guiños al pasado
El Casademont Zaragoza ha presentado la camiseta con la que celebrará su 25º aniversario. El club ha dado a conocer sus nuevas equipaciones para una temporada especialmente simbólica, con un diseño que mira a los primeros años de Basket Zaragoza sin renunciar a los avances del baloncesto actual.
El rojo seguirá siendo el protagonista de la primera equipación, mientras que el blanco se mantiene para la segunda. Ambos modelos recuperan detalles históricos como el ribete tricolor en el cuello, también presente en el pantalón, como guiño a las primeras camisetas del club.
Uno de los elementos más llamativos es el león de Basket Zaragoza, que aparece en gran tamaño sobre la parte frontal de las camisetas, a modo de marca de agua. A ello se suma el escudo conmemorativo del 25º aniversario, elaborado con tecnología Flock Satin y concebido para condensar en un solo emblema los 25 años de historia de la entidad.
Aunque visualmente las equipaciones tienen un aire retro, están fabricadas con tejido Vapour Dry, transpirable y semielástico, adaptado a las exigencias del baloncesto profesional. Además, las réplicas disponibles para los aficionados serán exactamente iguales a las que utilizarán los jugadores y jugadoras del primer equipo. La colección se completa con la camiseta de prepartido, prendas de paseo y versiones infantiles, todas ellas con referencias al aniversario.
- Mariona Ortiz sale en defensa de su excompañera en el Casademont Zaragoza Helena Pueyo: 'Jamás dudaría de su profesionalidad
- Mariona Ortiz y Nerea Hermosa pasan la primera criba de Méndez para ir al Mundial: estas son las jugadoras descartadas
- La capitana del Casademont Zaragoza Mariona Ortiz, descartada para el primer amistoso de España
- Fingall y Bankolé, jugadoras del Casademont Zaragoza, por fin vuelven a jugar en la WNBA: 0 puntos y 6 minutos entre las dos
- Mariona Ortiz, jugadora internacional del Casademont Zaragoza: 'La ausencia en el pasado Mundial es una espinita clavada
- La jugadora del Casademont Zaragoza que fue protagonista en el hito de la selección española que cumple 10 años
- Helena Pueyo, sobre el final de temporada en el Casademont Zaragoza y su no llegada a la WNBA: 'Mi cuerpo me dijo, para
- Duro inicio para el Casademont Zaragoza en la Liga ACB