Javier Torralba, de pregonero de la fiestas de Rivas a ser el mayor rival del Casademont Zaragoza femenino

Javier Torralba, nuevo entrenador del Valencia Basket femenino y, por lo tanto, uno de los técnicos llamados a pelear esta temporada con el Casademont Zaragoza en la lucha por los grandes títulos, ha sido el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas de Rivas, barrio rural de Ejea de los Caballeros. Una imagen curiosa, pero que tiene una lógica explicación.

Torralba nació en Barcelona y ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Cataluña, pero sus raíces familiares están en las Cinco Villas. Su madre nació precisamente en Rivas, donde todavía reside parte de su familia y donde el entrenador ha pasado numerosos periodos de su vida, especialmente durante los veranos. Allí conserva también su círculo de amigos y una relación que ha mantenido pese a vivir y trabajar lejos de Aragón. Ese vínculo explica su elección como pregonero de unas fiestas que este año se desarrollan del 19 al 24 de agosto. Un regreso a sus raíces justo cuando Torralba está a punto de afrontar el reto profesional más importante de su carrera.

Porque el técnico de 44 años es desde este verano el encargado de abrir una nueva etapa en el Valencia Basket femenino. El club valenciano apostó por él para sustituir a Rubén Burgos, que abandona el banquillo después de nueve temporadas al frente del equipo y pasa a formar parte de la estructura deportiva de la entidad. Torralba ha firmado por tres campañas, hasta el final de la temporada 2028-29.. Torralba llega procedente del Segle XXI, uno de los grandes centros de formación del baloncesto femenino español, del que era máximo responsable desde 2018 y cuyo equipo de Liga Femenina 2 dirigía desde 2020.