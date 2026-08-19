Luka Doncic y Scariolo fichan para su gran proyecto europeo a un exjugador del Casademont Zaragoza que salió por la puerta de atrás

Erik Stevenson ya tiene nuevo destino en Europa. El que fuera jugador del Casademont Zaragoza la pasada temporada ha cerrado su incorporación al SPQR Roma, equipo recién llegado a la Primera División de Italia y que también va a jugar la Eurocup. Detrás de este gran proyecto está Luka Doncic. El club fue comprado mayoritariamente por Donnie Nelson, histórico ejecutivo de los Dallas Mavericks, y cuenta entre sus propietarios con el jugador de los Lakers. Además, el exseleccionador español Sergio Scariolo acaba de incorporarse como consejero especial de estrategia.

El estadounidense llegó a Zaragoza hace apenas un año rodeado de expectativas. El Casademont anunció su fichaje el 2 de agosto de 2025 con un contrato de una temporada más otra opcional, hasta 2027. Stevenson aterrizó con fama de anotador y llegó para ser la referencia ofensiva del equipo a pesar de su casi nula experiencia en el baloncesto europeo.

Pero Stevenson nunca consiguió hacerse con un papel estable en el equipo de Jesús Ramírez ni ofrecer ese poder anotador (tampoco ayudó su dejadez en defensa) que había llevado al club aragonés a apostar por él. Más bien al contrario, porque su paso acabó rodeado de polémica. El americano acabó protagonizando una bronca pública con el técnico que acabó significando la gota que colmó el vaso para su salida del Casademont a los pocos meses de aterrizar en la capital aragonesa.

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Después de abandonar el Casademont Zaragoza, Stevenson recaló en el Manisa turco, donde recuperó protagonismo y mejoró su nivel. Su buen final de curso le permitió regresar este verano a Estados Unidos para disputar la NBA Summer League con los Denver Nuggets. Ahora será en Italia y en un proyecto muy ambicioso donde tendrá una nueva oportunidad para brillar en Europa.