La magia de Mariona Ortiz hechiza a la selección española: "Haciéndonos disfrutar"

Mariona Ortiz y Nerea Hermosa siguen acumulando sesiones de trabajo y buenas sensaciones con la selección española en la preparación para el Mundial. La base y capitana de Casademont Zaragoza ha sido protagonista este miércoles en las redes sociales de Baloncesto España, que han compartido una recopilación de acciones de la catalana durante uno de los entrenamientos del combinado nacional.

"Mariona Ortiz, haciéndonos disfrutar", se lee en la publicación de la FEB junto a un emoticono de una varita. Son solo 45 segundos, pero en ellos se ven varias jugadas a las que el Príncipe Felipe está acostumbrado (pases, engaños, canastas...), pero que en otros lugares de España seguro que se frotán los ojos con alguna de ellas.

A pesar de no haber sido convocada para el último amistoso de preparación de la selección ante Alemania, la capitana del Casademont parece que tiene un sitio fijo entre las 12 jugadoras que se llevará Miguel Méndez al Mundial. La selección disputará ahora dos nuevos encuentros de preparación en la Tenerife: este viernes 21 de agosto frente a Nigeria y el domingo 23 ante Bélgica. Dos oportunidades más para ir preparándose para la catalana y también para que Hermosa trate de convencer al seleccionador de que se merece un sitio en la lista final.