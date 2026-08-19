Casademont Zaragoza
Así ha sido el primer triple de Bankolé, jugadora del Casademont Zaragoza, en la WNBA
La francesa, en su partido con más minutos, no ha podido impedir la derrota de Toronto Tempo
El sueño americano de Ornella Bankolé ha vivido esta madrugada su, hasta el momento, mejor día. La jugadora del Casademont Zaragoza, ahora en los Toronto Tempo, ha tenido la oportunidad de jugar hasta 14 minutos, su récord, en el encuentro que su franquicia perdió 95-101 ante Indiana Fever.
No obstante, seguro que la alero salió contenta con su actuación porque pudo devolver la confianza que le dio su equipo. En el tiempo que estuvo en pista, Bankolé anotó 3 puntos, capturó 3 rebotes (2 de ellos ofensivos) y no cometió ninguna pérdida. Además, estuvo muy intensa en defensa.
Por si fuera poco, la del Casademont recordará el duelo frente a Indiana porque consiguió anotar su primer triple en la WNBA tras un pase de Kiki Rice. Esta jugada ha sido una de las destacadas por las Toronto Tempo en sus redes sociales y acumula cientos de reproducciones.
Por el momento la francesa está dejando buenas impresiones en su franquicia. Aunque comenzó con un contrato de desarrollo de solo 15 días, Toronto ha ido prolongándoselo y ya no es descabellado pensar que acabará la temporada regular con ese equipo, lo que le hará llegar tarde a la pretemporada del Casademont, que comenzará el próximo lunes 24 de agosto.
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