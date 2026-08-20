Bankolé, jugadora del Casademont Zaragoza, bate su récord de minutos y de anotación en la WNBA

Ornella Bankolé sigue dando pasos adelante en su aventura en la WNBA. La jugadora del Casademont Zaragoza volvió a mejorar sus registros con Toronto Tempo, pese a la derrota de su equipo ante Washington Mystics por 93-82. La francesa disputó 15 minutos, su nuevo récord en la competición, superando los 14 que había jugado apenas un día antes frente a Indiana Fever. Y volvió a aprovechar la confianza recibida.

Bankolé terminó con 5 puntos y 2 rebotes, sin fallar ningún lanzamiento. Anotó sus dos tiros de campo, incluido el único triple que intentó, y tampoco cometió ninguna pérdida. Los cinco tantos suponen además su mejor registro anotador desde que llegó a la WNBA. Después de conseguir ante Indiana el primer triple de su carrera en la competición, Bankolé volvió a acertar desde el perímetro por segunda noche consecutiva, confirmando que cada vez está teniendo más protagonismo en Toronto.

Por contra, Nadia Fingall no disputó ningún minuto en la derrota de Golden State Valkyries ante Minnesota Lynx por 66-77. El conjunto californiano apostó por una rotación corta, con solo nueve jugadoras sobre la pista, y la pívot del Casademont se quedó esta vez sin oportunidades.