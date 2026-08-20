Laurynas Birutis: "Sobre el papel tenemos una buena plantilla, ahora habrá que ver cómo funciona"

Laurynas Birutis, quizá el fichaje estrella de este verano por nombre y trayectoria, ya ejerce como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. El pívot lituano fue presentado este jueves después de sus primeros días de trabajo con el equipo y explicó los motivos que le llevaron a regresar a la ACB y a elegir el proyecto aragonés.

«Jugué dos años en España, en Obradoiro, y me gusta mucho la Liga. Me encanta la cultura española, la comida y la gente, así que no fue una decisión difícil para mí», explicó Birutis. A todo ello añadió el atractivo de incorporarse a «una buena organización" como la del Casademont Zaragoza, un factor que calificó como uno de los más importantes a la hora de tomar su decisión.

Birutis aseguró que no ve como un paso atrás abandonar equipos de Euroliga como en sus últimos cursos y centrarse esta temporada en la competición doméstica. El lituano fue contundente al situar el nivel de la Liga Endesa. «Creo que la ACB es la mejor competición después de la Euroliga porque prácticamente juegas un partido de nivel Euroliga cada semana. Hay mucha competitividad aquí y los equipos españoles siempre tienen éxito en Europa», señaló.

Aunque el pívot reconoció que antes de aceptar la propuesta del Casademont, buscó referencias sobre su posible nuevo destino. El lituano reconoció haber hablado con personas que conocen el club y la ciudad, entre ellas Tomas Dimsa, y aseguró que todo lo que recibió fueron buenas referencias. «Solo he escuchado buenas palabras sobre la ciudad, el club y la afición», afirmó.

Sus primeros días con Gonzalo García de Vitoria y sus nuevos compañeros. Birutis comentó que han estado todavía marcados por el trabajo físico propio de la pretemporada. «Todavía no hemos jugado demasiado cinco contra cinco. Estamos al principio y estamos haciendo más preparación física y algunos conceptos tácticos», explicó, por lo que considera pronto para sacar demasiadas conclusiones.

Competitividad

En el plano colectivo, el pívot no quiso establecer límites ni grandes objetivos a largo plazo. Su receta pasa por centrarse únicamente en el siguiente compromiso. «El objetivo es ganar cada partido. No sé hasta qué punto importan los objetivos individuales en baloncesto mientras el equipo gane. Tenemos que ir partido a partido, pensar solamente en el siguiente y no mirar más allá ni contra quién jugamos», aseguró.

Birutis conoce además a buena parte de una plantilla formada por numerosos jugadores con experiencia previa en la Liga Endesa. Con varios de ellos ya se había enfrentado e incluso había compartido vestuario. «He jugado con muchos de estos jugadores y también contra ellos. Todos son buenos jugadores», valoró. Aunque todavía no ha podido coincidir con algunos de sus nuevos compañeros por sus compromisos con las selecciones nacionales, las primeras sensaciones son positivas: «Sobre el papel tenemos una buena plantilla. Ahora habrá que ver cómo funciona, pero creo que podemos tener un buen año».

Por último, Birutis dejó claro el tipo de jugador que ha llegado a la capital aragonesa. «Soy competitivo. Me encanta dejarlo todo en la pista. No importa si juego 15 minutos, 25 o los que sean. Intento hacer lo que el equipo necesita en cada momento y poner todo mi esfuerzo para hacerlo lo mejor posible», cerró el nuevo pívot del Casademont Zaragoza.