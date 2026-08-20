Nigeria, vigente campeona de África, prueba a la España de Mariona y Hermosa

La selección española de Mariona Ortiz y Nerea Hermosa se enfrenta este viernes a Nigeria, en Tenerife, en su segundo partido de preparación para el Mundial de Berlín, en el que las de Miguel Méndez esperan mejorar las sensaciones tras la ajustada victoria ante Alemania, en el debut de la gira ‘Volvemos a Soñar’.

La cita tendrá lugar en el pabellón Santiago Martín de Tenerife y será un partido especial para la escolta Elena Buenavida, nacida en Santa Cruz de Tenerife, y para Maite Cazorla, también canaria. Ambas tendrán la oportunidad de vestir la camiseta de España ante su afición, lo que consideran “un orgullo”. La escolta de Valencia Basket, que en 2027 jugará con Minnesota Lynx de la WNBA, aseguró que se tomarán el partido “como un entrenamiento más que nada” porque el objetivo del equipo es llegar al Mundial de la mejor manera posible.

‘La Familia’ busca mejorar sus sensaciones tras el primer partido de preparación, disputado el pasado sábado ante Alemania, en el que se impuso por 60-65. El conjunto español se mostró impreciso y tuvo dificultades para encontrar ventajas en ataque, mientras que la nota más positiva fue la actuación de la talentosa Iyana Martín, que lideró al equipo con 19 puntos y 4 asistencias. El partido ante Nigeria será el primero del un torneo internacional, en el que también participa la potente Bélgica, que le servirá a España para preparar la próxima cita mundialista, a la que regresa tras no clasificarse a la anterior edición de 2022.

“Qué mejor que jugar contra dos rivales como Nigeria y Bélgica que son de lo más top del mundo”, dijo esta semana Buenavida. Nigeria, vigente campeona del AfroBasket 2025, es un equipo con un gran físico y gran carácter competitivo. Llega a Tenerife con más experiencia que aquel grupo que hizo historia en París 2024, clasificándose hasta los cuartos de final en los Juegos.

Sus principales amenazas son la base Ezinne Kalu, dorsal 23 y líder por la forma en la que dirige el juego de las “tigresas”, mientras que en la pintura, España deberá vigilar a Murjanatu Musa y a Victoria Macaulau, que sumó 13,6 puntos de media en el torneo clasificatorio de la Copa del Mundo. Por su parte, Nigeria y Bélgica se enfrentarán el día 22, en el que la selección descansará y, posteriormente, el domingo 23, el conjunto de Miguel Méndez reeditará la final del pasado Eurobasket, en el que cayó cruelmente ante la selección belga de Emma Meesseman.