El Casademont Zaragoza presenta la temporada de su 25º aniversario: "La idea es que todos juntos estemos orgullosos de nuestros equipos"

El Casademont Zaragoza ha iniciado oficialmente el curso deportivo 2026-2027. Con este motivo, el director deportivo, Pedro Llompart; el entrenador del equipo masculino, Gonzalo García de Vitoria; y el técnico del femenino, Carlos Cantero, han comparecido esta mañana en la sala de prensa del Pabellón Príncipe Felipe para explicar las líneas maestras de una campaña en la que la entidad cumple 25 años y que, según palabras de Llompart, se afronta desde la entidad rojilla "con la máxima ilusión y ambición, con la idea de que todos juntos consigamos estar orgullosos de nuestros equipos en la pista".

La complejidad del mercado

Llompart ha reconocido la complejidad de un mercado veraniego especialmente agresivo a la hora de hacer balance de la confección de las plantillas. En la parcela femenina, "hemos encontrado una WNBA cada día más importante, más fuerte, nuevas competiciones... muchos equipos que se han fijado en nuestra plantilla del año anterior por lo bien que lo hizo el equipo". Mientras tanto, en el masculino "las ligas asiáticas, la turca, griega o la italiana con nuevos proyectos y presupuestos muy importantes han marcado un mercado en auge económico —ha explicado el director deportivo—. Además, el no disputar competición europea ha dificultado todo".

A pesar de estas barreras, el responsable deportivo valoró con firmeza la respuesta de la entidad. "El club se ha demostrado muy sólido. Hemos conseguido muchas primeras opciones de las que teníamos en mente y sobre todo jugadoras y jugadores que realmente han querido estar en Zaragoza, cosa que valoramos de forma muy positiva", recalcó Llompart. "En torno al 90 % de los jugadores que hemos traído eran nuestra primera opción. Las primeras ideas rondaron entre Brussino, Caleb Homeseley, creemos que contar con Olaseni, que acabó la temporada pasada muy bien, es importante. Posteriormente, ha procedido a destacar atributos valiosos de cada jugador: de Jaworski, su efectividad en el tiro; de Guillem Vives, su liderazgo en pista y en el vestuario; Sergi García, un jugador que conoce la casa y da identidad además de que "todavía tiene mucha hambre"; Blumbergs, que ya conoce España y viene de equipos muy importantes como Galatasaray; y de Birutis ha dicho que "es la guinda al pastel perfecta".

Pedro Llompart durante su intervención. / Pablo Ibáñez / EPA

Respecto a la profunda reestructuración sufrida en el vestuario masculino en comparación con el curso anterior, el directivo fue categórico sobre los motivos de este cambio de rumbo: "Evidentemente la plantilla ha cambiado mucho porque no estábamos contentos con lo que habíamos visto la temporada pasada. Creemos que el equipo no tuvo la química correcta, no conseguimos cuajar como grupo y nos hemos basado en eso: en gente que realmente tuviese que querer estar aquí, que entendiese el compromiso necesario y que se adaptase al juego que pretende Gonzalo".

García de Vitoria, con la máxima ilusión

Gonzalo García de Vitoria afronta el reto de liderar el proyecto masculino construyendo el equipo desde el primer día de pretemporada. El técnico vasco quiso destacar la atracción de la marca Casademont pese a no jugar en Europa. "Normalmente, cuando haces tu primer borrador en el cuaderno, el equipo que termina coincidiendo al final puede ser uno o dos jugadores. Este año hemos conseguido que haya un número alto de jugadores que eran nuestra primera opción real. Eso habla muy bien del esfuerzo del club y de una marca que atrae a jugadores de buen nivel".

Gonzalo García de Vitoria durante su intervención. / Pablo Ibáñez / EPA

Sin embargo, el entrenador no ocultó su inquietud respecto a la planificación inicial de los entrenamientos debido al impacto de las ventanas internacionales, trabajando actualmente con solo ocho fichas profesionales. "Me preocupa afrontar partidos de pretemporada con ocho efectivos y esa carga en los chicos debe estar muy bien focalizada". Para paliar esta situación, el técnico se apoyará en el bloque del equipo sub-22 (cuarto clasificado de su categoría el curso pasado), destacando la tradición del club en la promoción de talento joven con Aday Mara y Jaime Pradilla entrenando en ese momento en las instalaciones del Príncipe Felipe con la selección.

La táctica y las señas de identidad

A nivel táctico, definió sus preferencias por un baloncesto con múltiples manejadores de balón, tiradores exteriores y jugadores con alto conocimiento del juego. Preguntado por la falta de un atletismo desbordante en el perímetro, el técnico marcó una pauta clara de entrega defensiva: "Hay que diferenciar la energía con el físico. No somos un equipo de gran fisicalidad o con atletas desbordantes, pero eso no está pegado con la energía. Desde el deseo, la pasión y la táctica podemos llegar a defender bien". "Todavía soy un poco old school y sé que el concepto va un poco hacia el físico, pero todavía soy un romántico, voy un poco a la táctica. Tengo un equipo con lo que los americanos llaman IQ, gente inteligente y voy por ahí. Creo que vamos a jugar bien", ha recalcado.

García de Vitoria concluyó exponiendo cuál debe ser la seña de identidad innegociable de su vestuario para conectar con la grada del Príncipe Felipe: "Si hay un balón en el suelo, vamos a tirarnos a por él porque eso es lo que gusta aquí. He buscado jugadores que cuando el partido vaya caliente sean capaces de encararse y pelear por lo suyo, que cuando un compañero se caiga vayan cuatro o cinco a recogerlo y que si las cosas van bien, disfruten y si van mal, sufran juntos". Sobre la presión de asumir la dirección en un año tan señalado, el técnico tiro de ironía y convicción tras una larga trayectoria profesional: "No tengo vértigo ni presión, lo que tengo es una ilusión tremenda. Estoy seguro de que no habrá ningún entrenador en la ACB que vaya a tener más motivación que yo".

Cantero: La continuidad es un éxito

En la sección femenina, la comparecencia sirvió para escenificar el regreso a la actividad del técnico Carlos Cantero tras su paternidad. El preparador madrileño confesó la dureza que supuso estar alejado del grupo en el tramo decisivo del año anterior. "A nivel laboral, sentí el dolor por perderme la parte final y más importante de la temporada pasada, de seguirla desde la distancia. Eso me hace volver al trabajo con muchas ganas y una ilusión renovada".

Carlos Cantero en rueda de prensa. / Pablo Ibáñez / EPA

Cantero analizó la estructura de la plantilla valorando como la gran fortaleza del verano la continuidad de ocho jugadoras del curso pasado. "Contar con el máximo número de jugadoras del año anterior es lo más importante de un año a otro". Al mismo tiempo, rechazó la idea de buscar "cromos de repuesto" idénticos a las jugadoras salientes: "Buscar jugadoras similares a las que se van por muy buenas que hayan sido creo que es un error. Cada año intentamos buscar fortalezas y habilidades diferentes. Este año ganaremos en tiro exterior y contamos con exteriores más altas y con gran físico".

Pretemporada corta de efectivos y cambios en el staff

Al igual que el cuadro masculino, la pretemporada del equipo femenino arranca marcada por la dispersión internacional de sus efectivos. Con solo siete jugadoras disponibles en este inicio debido a la disputa de la WNBA y el Mundial. Con Bankolé y Fingall en EEUU y Mariona Ortiz, Hermoso y Voráčková con sus selecciones. Cantero detalló cómo enfocarán estas semanas iniciales de trabajo: "Hay que tener calma. Estas semanas nos centraremos en individualizar mucho el trabajo físico y en automatizar conceptos de espacio y timing en situaciones reducidas, más que en meter una gran carga táctica de 5 contra 5".

Por último, el técnico quiso aprovechar su intervención para dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones de su staff técnico, reservando unas palabras de reconocimiento para sus anteriores asistentes, Alicia Calvo y Álex Arza, con quienes compartió un ciclo de cinco años repleto de éxitos. "Los staff no son vitalicios y las nuevas energías que se añaden nos ayudarán a seguir creciendo. Afronto este curso emocionado por entrenar al equipo que tengo y deseando que poco a poco podamos estar todas juntas en pista".